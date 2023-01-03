最美星二代是誰？鄉民推爆「她」顏值超高：贏過歐陽娜娜
演藝圈帥哥美女眾多，許多「星二代」繼承父母的高顏值，人氣絲毫不輸爸媽。其中，像是小S的三位女兒Elly（許曦文）、Lily（許韶恩）和許老三（許曦恩）以及歐陽龍、傅娟生的三姐妹歐陽妮妮、歐陽娜娜和歐陽娣娣都受到高度關注。近年，王彩樺的女兒黃于庭亮相後也引起轟動。就有網友認為黃于庭比歐陽家女兒還漂亮，掀起網友討論。
娛樂中心／綜合報導
有網友在PTT上以「王彩樺的女兒顏值是不是屌打歐陽家女兒？」為題發文，表示王彩樺的女兒庭庭今年19歲了，現在也有跟媽媽一起拍節目，並PO出多張黃于庭的美照，不禁大讚：「這個長相，根本準偶像的外表啊，庭庭的顏值是不是屌打歐陽家的3個女兒啊」？
貼文一出，網友紛紛留言，「真想當王彩樺的女婿」、「岳母好」、「何止屌打」、「王彩樺也是正妹」、「有彩樺姊的神韻，可是很正」、「從女兒可看出媽媽基因」、「歐陽輸了」、「老媽基因好」、「超可愛」、「不錯耶，像年輕版的王彩樺」；也有網友認為，「歐陽娜娜還不錯吧」、「就事論事，歐陽還是比較好看」、「都很好看」。
事實上，黃于庭先前就曾上PTT表特版，掀起轟動，讓王彩樺被網友封為「國民岳母」，母女倆也攜手主持節目《媽呀！好好玩》，甜美長相和魔鬼身材，也讓她人氣持續上漲。（編輯：郭佩蓉）