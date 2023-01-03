《全明星4》爆爭議！各務孝太痛失前哨戰：悔恨無法忘懷
《全明星運動會4》由紅隊搶先晉級總冠軍賽，黃隊、藍隊在資格賽爭奪入場券，上周藍隊在5人制棒球、複式躲避球及合球3連勝，本來一路遙遙領先的黃隊，痛失總冠軍賽資格，黃隊成員全部哭成一團，領隊郭泓志鼓勵隊員不要氣餒，「我相信這段感情會很久很久，任何時間你們需要郭哥，郭哥永遠都在。」
記者羅凌筠/台北報導
資格賽當天被各務孝太形容是「永遠不會忘記的一天」，他受訪表示：「因為資格賽腳受傷，自己非常自責，在重要時刻無法上場幫忙大家。看到大家比賽的畫面，是永遠無法忘懷的悔恨。雖然沒有達到理想成績，但所有過程會留在大家心中。」
參與比賽長達半年，各務孝太表示郭泓志扮演很重要的角色，給予隊員精神上的鼓勵，還要感謝男狀元Zing，關於田徑類的所有訓練，Zing非常無私的幫助隊員，「也因為花了非常多時間教大家，導致自己踩線犯規沒達到自己水準，但隊員們都清楚他有多厲害。」雖然黃隊在冠軍賽前止步，不過私底下在群組裡還是持續有邀約見面。
雖黃隊19個獎盃數比藍隊多，但資格賽從0計分，藍隊贏下複式躲避球、5人制棒球後就確定晉級，引起部分網友批評賽制不公，對此，各務孝太認為：「比賽結果就是一切，所有的聲音都會虛心接受，也很謝謝這段日子裡大家的所有批評跟指教，我會繼續加油的。」事實上賽制一開始就公布，會由例行賽排名第一的隊伍，與資格賽獲勝隊伍爭奪總冠軍。