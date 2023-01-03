方仰寧遭牽連自請處分！花敬群：高階警官調動將通盤檢討

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媒體詢問，針對台南市警察局秘書室主任莊武能涉感情糾紛衍生恐嚇取財案，方仰寧自請處分，後續相關人事調整為何？花敬群表示，此案令人痛心，但方仰寧職務涉及整個警界高階警官調動和規劃，黃明昭將有相關規劃和建議，內政部和行政院也會有通盤檢討。
黃明昭指出，會依照近期高階警官異動情形，做通盤考量。
媒體追問，如何看莊武能喊冤並質疑新竹警方執法過當？黃明昭表示，莊武能所涉案件造成嚴重警紀受損，且相關犯罪情節嚴重，所以採取嚴格監督和懲處，決議記2大過免職，若莊武能自認有冤屈，應循司法途徑訴訟，若是行政處分過重則可循救濟管道處理。
對近來警察風紀案頻傳，且桃園幫派角頭遭槍殺，媒體詢問警方是否會有相關肅槍掃黑強力作為？花敬群表示，這段時間確實看到一些嚴重治安事件，但警方第一時間就盡快掌握線索和追查，但有些歹徒事前做好完整規劃和準備，使得後續可能有案情斷點和追查不易的情形，但請大家相信警方的高度專業與積極偵辦。
黃明昭也說，專案小組獲報桃園槍擊案後，立即採取相關偵查作為，調閱監視器影像和焚車地點勘查作為，後續會加以釐清和偵辦。
黃明昭表示，警方一直將肅槍列為重點工作，將持續積極查緝槍枝和源頭進口管制，以減少市面流通情形，且統計近兩年全國槍擊案下降2成之多，若發生槍擊案，警方都會列為重大案件追緝和肅槍。
大安分局透過新聞稿表示，今年加強重要節日安全維護工作，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，重點在加強執行清樓專案，以防制人口拘禁案件，深入社區發掘毒品犯罪，及查尋易受害失蹤人口、維護金融機構安全。
另外，對春節各地易壅塞路段、觀光景點、車站等，警方會加強執行交通疏導管制。
大安分局分局長范織坤表示，加強重要節日安全維護工作，除動員所有警力外，並結合義警、民防、義交、守望相助隊及警察志工等協勤民力共同參與執行，務必讓市民放心、安心過好年。（編輯：李亨山）