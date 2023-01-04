氧化鎂軟便藥也缺藥！前線醫師揭真相 不想便秘靠這1招
近期因中國疫情，台灣也掀起缺藥潮，想不到衛福部食藥署近期又公告，「健喬信元醫藥公司」生產的氧化鎂軟便劑缺藥。據健保署統計，此款氧化鎂軟便劑國人每月的健保使用量約2千萬顆，目前已啟動專案製造，預計1到2個月內補足臨床缺口。不過林口長庚紀念醫院胃腸肝膽科醫師李柏賢表示，氧化鎂方便在於它是「錠劑藥物」，功能上其實有許多藥物能夠取代，臨床醫師的處方給予的比例也越來越低，「若公布這樣的資訊只針對藥局，甚至只是針對單一錠劑，其實並無意義。」建議民眾還是要先從體質、飲食、作息去避免便秘，若要用藥也並非只有一種藥物，無須過度恐慌。
記者張志浩/綜合報導
李柏賢表示，氧化鎂軟便劑屬於「滲透壓型軟便劑」，服用後會讓腸道內產生較高的電解質濃度，讓水份被吸收出來後，間接讓糞便變軟，而國人之所以對氧化鎂軟便劑需求度高，主要原因就是它是「錠劑」，不像許多瀉藥、軟便藥是粉劑或液態的。
李柏賢提及，事實上軟便藥包括滲透壓型、刺激型、幫助腸胃蠕動型等等，而在腸胃科醫師臨床的處方上，氧化鎂這種含重金屬類的藥物，比例都傾向越來越低，若以近期狀況來講，第一線醫師的處方上，完全沒有軟便藥等藥物缺乏的問題，因此針對食藥署特別說明「滲透壓型軟便劑」的缺藥，讓醫界有些困惑。
李柏賢提醒，氧化鎂在醫師的角度仍視為處方用藥，不建議民眾自己到藥局購買食用，其軟便效果也不入市面上許多瀉藥，若有相關困擾，還是就醫諮詢比較好，此外，滲透壓型軟便劑的原理就是水分的吸收幫助軟便，這樣的幾轉其實有很多方式可以替代，最基本的就是「多喝水」，若飲水量足夠，根本不需要倚靠滲透壓型軟便劑。
至於便秘的預防與緩解，李柏賢說，若發現自己排便習慣改變，首先要確認是否為大腸癌的原因，尤其是45歲以上的人，排除大腸癌後，發現是體質或腸躁症的影響導致便秘，可以先嘗試透過飲食，如多吃火龍果、奇異果等，都能刺激排便，最後再考慮使用藥物；此外，臨床詢問也發現，「缺乏水分」是台灣人便秘的最大原因，因此多喝水才被視為健康的基礎之一。