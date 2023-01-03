汪傳浦外雙溪別墅賣掉了　國庫共進帳逾8790萬元

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行政執行署表示，今天不動產拍定金額總計7263萬7297元，金額最高者為士林分署拍賣已故軍火商之妻位於外雙溪的別墅，以2442萬5500元拍定，其次為台北分署拍賣新北市新店區蘭溪段土地3筆以1072萬101元拍定。
台南分署拍賣台南市中西區武聖段土地1筆以808萬6666元拍定；高雄分署拍賣澎湖縣馬公市山水北段土地及建物以406萬元拍定；新北分署拍賣新北市蘆洲區保佑段土地1筆以149萬元拍定，其他分署也拍定多筆位置優越的不動產，成果豐碩。
動產拍定金額總計1527萬1960元，其中最受外界矚目且金額最高者為苗栗地檢署囑託新竹分署拍賣紅富海集團詐騙吸金案查扣的腕錶、黃金、玉石戒指、黃金餐具，現場民眾競相追價，總計43件以968萬3000元拍定。
台南分署拍賣10.4公噸自用大貨車、培養土及冷氣等以191萬7000元拍定，其他分署另拍定Mercedes-Benz汽車、BMW汽車、TOYOTA汽車、納智捷汽車、本田汽車、中華自用小貨車及三陽機車，均以十分實惠的價格成交。
其餘拍定或變賣的動產，包含10.82克拉天然藍寶石鑽戒、南洋珠紅寶石項鍊、手工波蘭陶、立體聲音箱、棉花糖機、掃地機器人、碎紙機、保溫瓶、纖體褲、美髮商品、玩具、白米、包包、毛巾、茶葉、咖啡及股票等多項物品。