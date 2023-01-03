蔡康永憶當年《康熙》停播　王偉忠：硬逼著做太殘忍

王偉忠在中廣節目《欸！我說到哪裡了？》專訪老友蔡康永，2人對話百無禁忌，王偉忠透露自己曾兩度覺得蔡康永很棒、很厲害，第一次是看蔡康永走秀，邁開大步很瀟灑，笑得非常快樂與驕傲，還特別強調康永臉上不是「假」的笑容，蔡康永也笑回：「我身材這麼爛也能走秀欸！」
記者侯家瑜/綜合報導
第二次是李敖當年提告小S，讓王偉忠很頭痛，後來決定邀請李敖來上節目，還私下拜託蔡康永要保護節目與小S，而蔡康永都做到了，「很多人都怕李敖，但經此一役，他知道康永看起來柔弱，內在非常勇敢！」王偉忠提起李敖代班節目時，追問蔡康永是不是同志的往事，蔡康永說：「我知道這件事情早晚都會發生，也做好心理準備，如果有人問了，就回答，所以能發生在李敖手上是很榮耀的事情。」王偉忠故意說：「可是我跟你合作這麼久！」蔡康永也回：「你希望我跟你合作的時候出櫃啊！」
這次蔡康永以文字溝通藝術家身分在藝廊展出作品，他說小S穿著浴袍來看，看到「你看見的這個笑容，是用淚灌溉出來的」就哭了，結果卻選了另一張「其實可以算了」。王偉忠建議蔡康永應該要寫「為什麼停康熙」，因為10多年來不停有觀眾問他，蔡康永說這個好，他可以寫「要不要停下來」，還認真問王偉忠：「你要分版稅嗎？」2人回憶當年《康熙來了》停播，王偉忠認為藝人如果不想做節目，硬逼著做太殘忍，所以當蔡康永喊停，也只能尊重。