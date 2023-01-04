宋逸民要出面了！她爆更多奉獻內幕：當國稅局都基督徒？
宋逸民主導的教會「藝起發光」爭議連環爆，事件延燒12天，教會終於預告今（4日）上午11點召開記者說明會，前資深教友、醫藥記者王瑞玲昨（30日）深夜在臉書要求公開擴堂真相，控訴被出走的教友都是交出5到7位數的奉獻金後，直接趕出去並封鎖，怒嗆宋逸民、陳維齡夫婦：「你當國稅局的人都是基督徒嗎？」
娛樂中心／綜合報導
王瑞玲表示，被國度事業趕出去的家人們都有一個共同點，就是從進入國度事業開始都有固定奉獻，「甚至也有在豪華裝潢的新堂擴堂租金、牧者夫妻的專用辦公室奉獻出大筆的金額，並都是在一個月之內拿出5位數到7位數的數字，我們這些人卻都是在被你們拿到奉獻金額後，直接趕出去並封鎖起來、不准再連絡的家人們」！
對於宋逸民要開記者會，王瑞玲嗤之以鼻，直接點名：「國度事業的牧者夫妻，尤其是牧者，你不是一直在台上大聲呼籲教導家人們要走出去，不要怕，現在你們願意出來面對記者開記者會，也不願意直接面對曾被你們糟蹋而身心受傷的家人們？很奇怪？真的很奇怪！」更要宋逸民夫妻不要用哭的方式做開場，也不要再「逸起瞎掰」做暖身。
王瑞玲酸宋逸民、陳維齡：「不要只敢在舊堂開記者會，那裡除了你說丈母娘奉獻6000萬的椅子、舞台、影音設備，什麼也沒有，那裡很乾淨！」要夫妻倆開放新堂給記者拍，他們奉獻的是哪塊磚，還是房屋權狀、租賃合約是否為兩人的名字，「真的只有上帝可以定牧者你的罪嗎？你當國稅局的人都是基督徒嗎？」（編輯：楊穎軒）