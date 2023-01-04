名家論壇》鈕則勳／蔡英文不管賴清德了嗎？

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而賴清德鑑於上次與蔡英文初選吃虧的前車之鑑，只顧先卡黨主席職位，也沒有針對敗選提出大開大闔具戰略觀、甚至敢勇於批評大家都不敢碰的蔡英文，更坐實了「在乎位子」的負面觀感，起手式毫無氣勢磅礡的震撼力，黨內敗選檢討又是半吊子，這當然也是總統大選可能人選民調支持度已落後國民黨最強人選侯友宜的關鍵原因。
其次，國防部拍板將兵役延長為一年，但又擔心役男及家長反撲，衝擊政權延續，是以打算讓教育部配合，規劃「3+1」方案、意即大學三年修課唸書、一年當兵，四年搞定學位加兵役。坦白說，國防部的思維似乎太簡單而沒有整體的戰略觀，以為把燙手山芋丟給教育部，或是把其他部會拖下水、創造共業，問題就能解決；感覺好像只要讓役男雖不滿意、但可以接受，就可以減少反彈且讓選票少流失。殊不知，這樣的思維反而衝擊更廣，不僅會拉高政策的爭議性，反而使更多人厭惡這個政策，而導致執政黨選票大失血，更可能成為壓垮賴清德選總統的最後一根稻草。
畢竟國防部根本完全不了解教育體系的運作模式與學生老師的權益，以為硬把一年役期塞進大學教育的四年裡就可以解決問題，反而製造更多的問題。而大學生本就應在大學多充實自己，包括可進行跨國交換、遊學、實習、打工、社團、戀愛等，而非一股腦的硬要將一百多個學分擠到三年內修完 ; 而大學教授現今除教學外、還要進行研究、輔導學生與行政服務，業務量早就大增，特別是在學生放寒暑假的時候，老師終於能進行自己的學術研究，此外也要針對下學期的教學內容進行補強，暑假時更要配合系所招生業務與聯繫新生，針對學生業界實習，老師也要負責聯繫、探視、與業主互動，特別是有舉辦畢業展的科系，七月正是啟動和業主互動、爭取及開始執行產學合作專案的關鍵時刻，難道國防部只以為老師也在放假。
相信賴清德也清楚了解，教育是百年大計，不應該是為兵役服務的附屬品，但若針對現今已搞得治絲益棼的兵役延長掛勾教育體系的問題，賴清德仍然噤聲不語的話，民意反撲的這筆帳，他當然得概括承受。
最後，近日炒得沸沸揚揚的超徵稅收會否還稅於民的議題焦點，蔡英文於元旦時已公開宣佈「錢要花在刀口上」，行有餘力時才會研擬全民共享方案，又說國安會議並未具體討論發現金或消費券，也沒具體討論時程。相關訊息一出，不只民眾「發現金、好過年」的期待似乎又落空外，連綠軍政治人物、甚至參與補選立委的吳怡農也說，最有效率的使用方式就是現金補助，呼籲行政部門順應民意，綠委管碧玲也說，人民現今的感受是失落多於體諒，希望行政院用高度敏銳，來迅速因應。
或許也是因為黨內壓抑爆棚，蔡英文又於三日在臉書上終於鬆口，1800億元的部分將保留一定的額度，用發現金的方式，來作為全民共享方案，畢竟若不順應民意發現金，不僅吳怡農不用選了，賴清德更失去了能夠接地氣、呼應民意的寶貴機會，只能成為政策的替罪羔羊。
針對上述相關政策所引發的民怨，可清楚發現，賴清德2024是否能勝選，已非蔡英文的主要考量，甚至擺明小英已經不管賴清德了，若賴清德對這些衝擊民眾權益的政策仍然惜字如金，不敢批評或大聲表達自己意見以自尋生路的話，他概括承受所有執政苦果，也是剛好。
●作者：鈕則勳／中國文化大學廣告系專任教授兼系主任
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