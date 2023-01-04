飛帛琉機票免1.6萬！下機現領100美金 網嗨：立刻游過去
注意看，這個國家太狠了！帛琉觀光局昨（3）日下午突然宣布，為了歡迎台灣旅客前往帛琉旅遊，自今（4）日起至3月31日連續87天，只要持台灣護照到帛琉，在機場出關後就能直接到大廳「現領100美金」、約是台幣3070元。消息來得又快又急，許多台灣民眾第一反應都以為是詐騙，頻問真的假的，由於實在太佛心，還有網友打趣回應：「感謝分享，現在立刻游過去最快七天到。」
記者黃韻文/綜合報導
帛琉觀光局駐台辦事處在3日發布，迎接2023年旅遊新賀禮，自1月4日起至3月31日止，所有持中華民國台灣護照的旅客，在抵達帛琉國際機場出關後，可至機場大廳帛琉觀光局櫃台領美金100元現金（約台幣3070元），希望能增加旅客品嘗當地美食和購物的樂趣。帛琉觀光局台灣辦事處行銷推廣經理楊萬博表示：「帛琉氣候宜人、一年如夏，現在正是去帛琉的大好時機，中華航空每周三、六固定航班，三個半小時就可抵達。」
帛琉以溫暖陽光、海洋美景吸引不少國外旅客，是出海浮潛、潛水的好去處，可租車環島或搭乘小機從空中俯瞰帛琉和洛克群島，以及造訪帛琉國家博物館、男人會館，了解帛琉的傳統文化，去年9月更新開幕大型購物商場Surangel Supercenter。帛琉觀光局還在粉專強調：「目前沒有中港澳飛帛琉的航班」。
「帛琉阿勇私人訂制團」表示，住帛琉這麼久、做旅遊這麼久，幾乎沒遇過這種好康，台灣很冷，不如去帛琉避寒、曬太陽，不用簽證、一般行程安排建議5天左右。粉專「萊恩與黛娜」也分享最低價機票，2月、3月有不少兩萬有找的價位，最低價則落在3月，最低總價是1萬5871元可飛到帛琉。
帛琉發現金的超狂消息隨即在網路發酵，引起網友熱議：「直接把美金當遊園券使用」、「笑死，我是差那100美金的人嗎？我差的是機票錢」、「我差的是假期啊」、「感謝分享，現在立刻游過去最快七天到」、「可以護照到就好嗎，代領」，還有人搞笑說「應該發放消費券方式台灣人比較習慣」。