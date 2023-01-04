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與億萬副總好事近了？范冰冰甜曬紅寶石戒指套牢無名指

▲中國大陸網友瘋傳范冰冰疑似與男友好事近了。（圖 / 翻攝自范冰冰微博）
▲中國大陸網友瘋傳范冰冰疑似與男友好事近了。（圖 / 翻攝自范冰冰微博）

記者黃雅琪/綜合報導

享譽國際的中國大陸女演員范冰冰，曾登上國際新聞雜誌《時代》封面，並入選為百大最具影響力人士，她參演過好萊塢電影《X戰警：逆轉未來》、主演電視劇《武媚娘傳奇》、《還珠格格》等作品廣為人知，不料卻在2018年捲入中國娛樂圈「逃稅風波」，事業也因此一落千丈。近日范冰冰曬出無名指戒指照片，網友瘋傳她「被套牢」的消息引發熱議。

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▲范冰冰曬出紅寶石戒指照片，引發網友熱議感情狀態。（圖／翻攝自范冰冰微博）
▲范冰冰曬出紅寶石戒指照片，引發網友熱議感情狀態。（圖／翻攝自范冰冰微博）
知名女演員范冰冰，2022年的最後一天在微博曬出「戒指照」並寫下：「2022年的最後1小時，2023新年快樂！愛大家！願一切都好！感恩！」從范冰冰的自拍照當中可以看見，她隨性的撥起一頭秀髮，向來雪白的肌膚、再擦上鮮紅色的唇彩，「范爺」的氣勢依然龐大！值得關注的地方在，范冰冰右手無名指戴著一顆超大的「紅寶石戒指」，疑似與男友的感情「好事近了！」

▲郭岩峰疑似就是范冰冰現任男友。（圖／翻攝自微博）
▲郭岩峰疑似就是范冰冰現任男友。（圖／翻攝自微博）
現年41歲的范冰冰，2019年與中國男星李晨分手後。去年6月，被媒體拍到與中國大陸金融公司副總裁熱戀中，兩人一起出席家庭聚會公開場合，男方不顧外界眼光親吻范冰冰玉手、甜蜜摟肩樣樣來，就連對待范冰冰的母親也是相當細心，見長輩提重物走路立刻跑過去接手，可以見得雙方關係已經非常親密。據悉，該名男子疑似為登上過《軍隊黨的生活》期刊的42歲郭岩峰，其任職的公司管理財富超過億萬人民幣，他曾經在軍隊裡服役長達18年，長期在武裝戰線工作立下二等功，身份特殊。

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