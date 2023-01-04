全球半導體商機2大應用成推力　車用與工業半導體成長大

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其次，運算應用的半導體需求則是來自資料流量增加對資料處理（數據中心/雲端/邊緣運算）或儲存的需要，並提升CPU、GPU、AI加速器等高效能運算（High Performance Computing；HPC）晶片及記憶體使用。而車用半導體則受惠汽車電子化、電動化、自動駕駛技術及車聯網需求，除更先進的運算晶片滿足先進輔助駕駛系統（ADAS）外，也推動包含功率、射頻、感測器等半導體需求成長。
工業應用及消費性應用的半導體需求動能則來自物聯網，除在核心的運算及控制晶片外，射頻元件與感測器是重點半導體，至於工業類應用因應較大的功率需求，對於功率與類比IC的要求亦較高。
根據美國半導體設備商應用材料（Applied Materials）資料顯示，2015年每台旗艦智慧型手機的矽含量約100美元，至2020年已成長至170美元，複合年均成長率（CAGR）達11%，到2025年，預計每台旗艦智慧型手機矽含量還可望以每年10%的幅度持續成長。
類似的情況也發生在汽車、伺服器或是智慧家庭相關應用的產品上，如2025年汽車的半導體矽含量將至少較2015年倍增，預期每輛汽車採用的半導體價值將達到690美元；同期，伺服器的半導體矽含量則可望成長近2.5倍，而智慧家庭產品平均矽含量也預估成長超過3倍。