迎接兔年來臨　立院民主議政園區名家揮毫贈春聯

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為了迎接兔年來臨，增添過年氣氛，立法院民主議政園區年年舉辦揮毫活動，今年活動邁入第7年，今年邀請林榮森在內的10位中部地區書法名家同台揮毫，民眾可以選擇上、下聯與橫批後，再請名家於現場揮毫，共計200幅春聯要贈送給現場的民眾。
「甜」好運，過好年！這次活動邀請畫糖叔叔謝永清，在活動現場展示臺灣傳統技藝，利用簡單的木棒，將糖漿繪出傳統的祥獸，或是可愛的卡通圖案棒棒糖，不僅好看又好吃；活動也首次邀請「11微笑造型棉花糖」現場製作造型可愛、顏色豐富的棉花糖，限量100支要送給現場民眾。
此外，玩印工作室也在現場提供絹印體驗活動，民眾可以在絹印後，將富有兔年意象的好運紅包袋、方形春聯帶回家。
自即日起，旅客參觀立法院民主時刻館，完成線上問卷，也可獲得兔年紅包袋1份，數量有限，送完為止。中南部服務中心表示，立法院民主時刻館原為省議會的議事大樓，議事大樓不僅曾是全國的議政中心，也是台灣戰後第一座半圓形穹頂的建物，被列為台中市市定古蹟。
因此，今年中心以議事大樓的建物外觀為發想，將議事大樓的屋頂、窗花融入「兔」字中，設計出獨一無二的兔年紅包袋。盼帶大家重新認識省議會的建物特色。