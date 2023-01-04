現金還稅於民？陳其邁：最好農曆過年前、越快越好

迎接兔年來臨　立院民主議政園區名家揮毫贈春聯

▲即日起參觀立法院民主時刻館，完成線上問卷的旅客，可獲得省議會特色的兔年包袋(圖／民主議政園區提供2023.1.4)
▲即日起參觀立法院民主時刻館，完成線上問卷的旅客，可獲得省議會特色的兔年包袋(圖／民主議政園區提供2023.1.4)

記者柳榮俊/台中報導

迎接兔年，立法院民主議政園區將1月14日上午9時至11時，舉辦「2023年Bunny開鴻運、揮毫迎新春」活動，邀請南投縣文化局長林榮森等10位書法名家，一起揮毫贈送春聯，而自即日起參觀立法院民主時刻館，並完成線上問卷的旅客，也可以獲得具省議會特色的兔年包袋，數量有限送完為止。

我是廣告 請繼續往下閱讀

為了迎接兔年來臨，增添過年氣氛，立法院民主議政園區年年舉辦揮毫活動，今年活動邁入第7年，今年邀請林榮森在內的10位中部地區書法名家同台揮毫，民眾可以選擇上、下聯與橫批後，再請名家於現場揮毫，共計200幅春聯要贈送給現場的民眾。


「甜」好運，過好年！這次活動邀請畫糖叔叔謝永清，在活動現場展示臺灣傳統技藝，利用簡單的木棒，將糖漿繪出傳統的祥獸，或是可愛的卡通圖案棒棒糖，不僅好看又好吃；活動也首次邀請「11微笑造型棉花糖」現場製作造型可愛、顏色豐富的棉花糖，限量100支要送給現場民眾。


此外，玩印工作室也在現場提供絹印體驗活動，民眾可以在絹印後，將富有兔年意象的好運紅包袋、方形春聯帶回家。


自即日起，旅客參觀立法院民主時刻館，完成線上問卷，也可獲得兔年紅包袋1份，數量有限，送完為止。中南部服務中心表示，立法院民主時刻館原為省議會的議事大樓，議事大樓不僅曾是全國的議政中心，也是台灣戰後第一座半圓形穹頂的建物，被列為台中市市定古蹟。


因此，今年中心以議事大樓的建物外觀為發想，將議事大樓的屋頂、窗花融入「兔」字中，設計出獨一無二的兔年紅包袋。盼帶大家重新認識省議會的建物特色。

大雅月祥路瓶頸道路　楊瓊瓔：終於要拓寬

享受梨山迷人風景　梨山耶穌堂音樂會浪漫登場

行銷穩定台中芋頭　推出「芋見幸福」禮盒附食譜

以為「比牛還勇」　老翁險「冠狀動脈大塞」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀