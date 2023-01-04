CES華碩ROG電競新筆電發表！3大升級革新週邊技術超亮眼

我是廣告 請繼續往下閱讀
- 處理器、顯示卡效能爆發：最高搭載AMD Ryzen™ 9 Zen 4或第13代Intel® Core™處理器，以及最高AMD Radeon™ RDNA3或NVIDIA® GeForce RTX™ 40系列筆電顯示卡，火力全開。
- 散熱再進化：全新三風扇散熱技術(Tri-Fan Technology) 搭配全尺寸散熱器(Full-width Heatsink)的整排全出風散熱鰭片設計，促進內部氣流最大化的同時，增加筆電後方出風面積。
- ROG Nebula電競筆電螢幕：擁有最高240Hz更新率、小於3ms反應時間，支援MUX獨顯直連開關；100% DCI-P3廣色域，色彩準確度通過Pantone認證，畫面明亮、快速、生動，更有德國萊因護眼認證，不閃屏、抗藍光。
Strix SCAR系列提供16/17/18吋電競筆電選項，配備NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡和Advanced Optimus技術；處理器採用Conductonaut Extreme液態金屬，搭配全新三風扇技術、環狀出風設計 (Full-surround Vents)以及智慧型散熱功能，疾速反應時間，以射擊遊戲占據絕對優勢。
OG Zephyrus系列電競筆電
「西風之神」Zephyrus系列以輕薄高效備受玩家青睞，ROG Zephyrus M16(GU604)全新2023年版本加入了超吸睛的ROG動態編程LED顯示器(AniMe Matrix™)，供玩家自訂文字與圖案，展現個人風格。最高搭載第13代Intel Core i9-13900H處理器、NVIDIA GeForce RTX 4080筆電顯示卡，最大功率(TGP)高達145W。
ROG Flow系列電競筆電
ROG Flow X13(GV302)/X16(GV601)採360°翻轉設計，筆電、平板、影音、遊戲4大情境模式隨心轉換，觸控螢幕直覺精準，最大化娛樂體驗。兩者皆採用NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，處理器部分，ROG Flow X13最高搭載AMD Ryzen 9 Zen 4處理器；ROG Flow X16最高則搭載第13代Intel Core i9-13900H處理器。ROG Flow Z13(GZ301)延續二合一電競筆電，「電競平板」外型支援觸控、搖桿、滑鼠，並將最新第13代Intel Core i9-13900H處理器和NVIDIA GeForce RTX 40系列顯示卡，全部整合至輕1.1kg/薄1.2cm的13吋機身。
ROG螢幕以及相關周邊
- ROG Swift Pro PG248QP：全球首款540Hz電競螢幕，為24.1吋Full HD (1920 x 1080)螢幕採用全新支架設計，內建的ESS DAC可打造環繞音效，增強槍聲、腳步聲，傳遞幾近零延遲的高保真音訊，。
- ROG Swift OLED PG27AQDM：為ROG首款1440p OLED 電競螢幕，擁有超快240Hz更新率和0.03ms反應時間。
- ROG Rapture GT-BE98：世界首款四頻WiFi 7電競路由器，以6GHz頻段支援的320MHz通道，提供比前代快160%的連線速度。
- 電競周邊：全新ROG Harpe Ace Aim Lab Edition，包含新款電競滑鼠、滑鼠墊、
- ROG Azoth 75%無線客製化電競機械鍵盤、ROG Raikiri Pro PC無線控制器、ROG Destrier人體工學電競椅。