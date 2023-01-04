未婚媽媽網咖產子過世　中市府協力關懷

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有關未婚媽媽相關服務資源，社會局表示，懷孕的青少女在孕期中，社會局會引入支持團體，協助建立較友善及安全的照顧環境，並透過課程或活動，增強照顧或親職等能力；同時，建立正確的避孕知識及妥適的生育計畫。產後如有托育需求，將協助連結托育資源，同時協助申請育兒津貼或托育補助，以緩解經濟壓力。
社會局指出，「台中市未滿20歲懷孕服務及後續追蹤輔導服務」去年服務307人次，提供人際關係、家庭關係、偏差行為輔導、性別議題協助、經濟扶助、法律協助、就學協助、醫療協助、嬰幼兒照護指導、收出養、留養抉擇協談、物資提供等服務。衛生福利部國民健康署「周產期高風險孕產婦服務」計畫，由地方政府衛生局提供電話追蹤、衛教諮詢、家庭訪視等服務，對象內含未滿20歲懷孕青少女。
另外，已滿20歲非預期懷孕的媽媽，台中市婦女及新住民培力中心也提供心理諮商，法律諮詢及生活各照顧階段、生涯引導。若有任何需要，除了各區家庭福利服務中心與婦女及新住民培力中心，也可撥打諮詢專線：全國未成年懷孕諮詢專線：0800-257085。
衛生局表示，市府向中央爭取辦理「周產期高風險孕產婦(兒)追蹤關懷計畫」，針對未成年懷孕媽媽等高風險族群，以跨局處合作並結合全市18家合作院所，透過追蹤訪視及轉介，服務關懷至產後6個月，提升母嬰健康。另結合國高中、校園及社區辦理性教育宣導活動及未成年生育婦女避孕指導，針對高中、國中、小學學生，強化正確性知識、態度及觀念，並教導有效避孕方法，避免性傳染疾病及懷孕。
教育局也指出，校長會議及學輔主任會議持續定期宣導，提供相關手冊與資料給校方，若發現學生未成年懷孕，校方輔導室將提供關懷與協助。教育局也要求校方依照教育部訂定「學生懷孕受教權維護及輔導協助要點」，如彈性辦理請假、彈性處理成績考核、保留入學資格、延長修業期限、申請休學期間不計入休學年限等，維護學生受教權，適用學生得向學校提出懷孕現況與需求。另成年懷孕及未成年育有子女的學生，得提出個案服務轉介申請，或運用其他相關社會福利資源。