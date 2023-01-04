宋逸民痛心斥太魯閣事件做假見證 「本來就要搭火車」
宋逸民主導的教會「藝起發光」爭議連環爆，前教友、資深醫藥記者王瑞玲指出教會去年藉花蓮太魯閣號出軌事件營造「假見證」，宋逸民今（4日）在記者會上澄清，大家本來就要火車，最終沒訂到所有人的票，才改搭遊覽車，「絕不可能做假見證！」
娛樂中心／綜合報導
針對太魯閣事件，宋逸民還原當時狀況，「我們一百多人要從4月2日開始分批抵達花蓮。為要讓大家在車上還能完成一些行政作業，以及避免連續假期交通堵塞，我們一開始就是設定搭火 車。」然而，當天從早上到中午前的火車班次，不管能訂或不能訂的，他們都一一查詢嘗試訂票，但就是訂不到。
宋逸民說，為讓全部的人一起行動，只好在群組中通知大家改搭遊覽車，沒想到，卻發生太魯閣火車翻覆意外，「當時我立刻要求車上全員為事件和罹難者家屬禱告，所以絕對不可能有謠傳的我請大家做假見證，才能使我和其他的牧長平起平坐。這些指控完全虛假不實，我真的非常痛心。」
對於被外界拿這件事攻擊，宋逸民表示，實在讓人太痛心切骨，「當時活動一結束，我和太太立即到花蓮殯儀館為罹難者的家屬禱告，至今太魯閣事件罹難者家屬哀痛的樣子，仍然清楚地在我腦海，希望不要再有任何人拿這件事情做文章。」（編輯：楊穎軒）