大掃除換新家飾！IKEA春節活動開跑 滿額領3000元抵用券
農曆新年即將到來，不少民眾都會趁新年前除舊佈新換家具、家飾，IKEA限時推出「新年開運禮」消費滿額活動，1月25日前購買家具家飾單筆滿額送抵用券，卡友最高可獲得3,000元商品抵用券，並推出FÖSSTA春節限定系列，將兔子、春節元素融入各種居家佈置用品，輕鬆營造出滿滿的年節氣息。同時，HOLA農曆新年檔期2022年12月28日至2023年1月20日全館單筆消費滿2,500元送250元；特力屋即日起至1月29日，指定調漆全系列商品享89折優惠，新的一年也要為居家環境換新面貌。
記者鍾怡婷/綜合報導
IKEA推出「新年開運禮」活動，自2023年1月5日至2023年1月25日止，IKEA卡友凡購買家具家飾單筆滿5,000元，即可獲得500元商品抵用券，最高可獲得3,000元商品抵用券，快趁年節好好重新打理居家，用好收納讓新的一年空間更舒適。迎接一年一度即將到來的春日佳節，IKEA推出全新FÖSSTA春節限定系列，想為家中添點綴年味，其實一點也不難，系列商品有萌兔俏皮的造型加上喜氣紅色，像是兔型門墊、兔子春聯、兔子燭台、兔子靠枕，將新年氣息帶至家中每個角落，年節團聚夜晚更添溫馨。
此外，HOLA農曆新年檔期至2023年1月20日止，全館單筆消費滿2,500元送250元，推出超過35項獨家年節商品，包含台南錦源興布莊合作的餐廳、客廳系列，運用獨特烏魚子、藍白拖、蒼蠅拍、紅椅凳及獨家兔年圖素，設計精緻的碗盤組、抱枕、過年吊飾；邀請台北大稻埕有記名茶監製香氣，設計東方美人茶、文山包種茶、鐵觀音、高山烏龍茶、碧螺春等5款獨家香氣，分別推出擴香、蠟燭、香氛片，希望透過香味連結跨世代。
除了家具家飾外，特力屋推出「線上油漆調色服務」，可模擬空間配色、試算坪數需求量、預約專人塗刷等功能，提供豐富塗裝知識與滿滿風格靈感，還能一鍵輕鬆下單宅配到家！即日起至1月29日，指定調漆全系列商品享89折優惠。若沒有時間DIY自己塗油漆，特力屋代客塗刷服務有「社區管家」免費到府勘估與報價，並且享有漆面一年保固。快趁著年節到來前，將家具、家飾煥然一新吧！