LINE全新7組免費貼圖曝光！轉送好友免花錢、用到端午節

大掃除換新家飾！IKEA春節活動開跑　滿額領3000元抵用券

▲農曆新年是除舊佈新的好時機，IKEA、HOLA、特力屋紛紛推出新年限定優惠活動。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲農曆新年是除舊佈新的好時機，IKEA、HOLA、特力屋紛紛推出新年限定優惠活動。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

農曆新年即將到來，不少民眾都會趁新年前除舊佈新換家具、家飾，IKEA限時推出「新年開運禮」消費滿額活動，1月25日前購買家具家飾單筆滿額送抵用券，卡友最高可獲得3,000元商品抵用券，並推出FÖSSTA春節限定系列，將兔子、春節元素融入各種居家佈置用品，輕鬆營造出滿滿的年節氣息。同時，HOLA農曆新年檔期2022年12月28日至2023年1月20日全館單筆消費滿2,500元送250元；特力屋即日起至1月29日，指定調漆全系列商品享89折優惠，新的一年也要為居家環境換新面貌。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲IKEA推出FÖSSTA春節限定系列，將萌兔融入居家布置，有兔子門墊（左）、兔子靠枕（右）等。（圖／IKEA提供）
▲IKEA推出FÖSSTA春節限定系列，將萌兔融入居家布置，有兔子門墊（左）、兔子靠枕（右）等。（圖／IKEA提供）
IKEA推出「新年開運禮」活動，自2023年1月5日至2023年1月25日止，IKEA卡友凡購買家具家飾單筆滿5,000元，即可獲得500元商品抵用券，最高可獲得3,000元商品抵用券，快趁年節好好重新打理居家，用好收納讓新的一年空間更舒適。迎接一年一度即將到來的春日佳節，IKEA推出全新FÖSSTA春節限定系列，想為家中添點綴年味，其實一點也不難，系列商品有萌兔俏皮的造型加上喜氣紅色，像是兔型門墊、兔子春聯、兔子燭台、兔子靠枕，將新年氣息帶至家中每個角落，年節團聚夜晚更添溫馨。

▲HOLA與台南錦源興布莊合作的餐廳、客廳系列，共同詮釋有趣的新年。（圖／HOLA提供）
▲HOLA與台南錦源興布莊合作的餐廳、客廳系列，共同詮釋有趣的新年。（圖／HOLA提供）
此外，HOLA農曆新年檔期至2023年1月20日止，全館單筆消費滿2,500元送250元，推出超過35項獨家年節商品，包含台南錦源興布莊合作的餐廳、客廳系列，運用獨特烏魚子、藍白拖、蒼蠅拍、紅椅凳及獨家兔年圖素，設計精緻的碗盤組、抱枕、過年吊飾；邀請台北大稻埕有記名茶監製香氣，設計東方美人茶、文山包種茶、鐵觀音、高山烏龍茶、碧螺春等5款獨家香氣，分別推出擴香、蠟燭、香氛片，希望透過香味連結跨世代。

除了家具家飾外，特力屋推出「線上油漆調色服務」，可模擬空間配色、試算坪數需求量、預約專人塗刷等功能，提供豐富塗裝知識與滿滿風格靈感，還能一鍵輕鬆下單宅配到家！即日起至1月29日，指定調漆全系列商品享89折優惠。若沒有時間DIY自己塗油漆，特力屋代客塗刷服務有「社區管家」免費到府勘估與報價，並且享有漆面一年保固。快趁著年節到來前，將家具、家飾煥然一新吧！

▲特力屋推出「線上油漆調色服務」
▲特力屋推出「線上油漆調色服務」，即日起至1月29日，指定調漆全系列商品享89折優惠。（圖／特力屋提供）

尾牙中大獎！祈求年終獎金多一點　拜虎爺「供品要帶對」

喜迎2023年！占星師列「最旺星座Top3」　他事業財運雙贏

新年迎新運！夢到神明好慌張　遇到「托夢」2狀況該怎辦

小寒陰邪傷陽氣！專家籲「4生肖」勿犯禁忌：有血光之災

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀