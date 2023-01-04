快訊／苦勸小甜甜忍耐保2年婚？宋逸民發聲：不認同家暴
宋逸民籌備拍攝福音戲劇《幸福宅一起》，卻因小甜甜遭除名一事，陸續揭發出9大爭議，更傳出小甜甜和老公宋先生結婚近2年，一度發生肢體衝突，產生離婚訴訟紛爭，卻遭陳維齡勸誡「他只打你一次而已」，要她包容另一半年紀小不要計較，讓閨密看不下去，砲轟「如果是妳女兒也會這樣說嗎？」宋逸民今日也出面說明：「我們的信仰，非常重視家庭，也一直在幫助弟兄姊妹夫妻關係的和諧。」
記者江芷稜、侯家瑜/綜合報導
「藝起發光」教會有數組夫妻檔，小甜甜去年8月受洗，宋先生今年初加入教會，夫妻都是教友，期間曾因老公缺乏照顧新生兒的責任感，一度離家出走住飯店，向好友林道遠求助，甚至致電113家暴專線報案，最後由宋逸民夫婦、白家綺夫婦勸和返家。
宋逸民表示，「我要說，每一個來到藝起發光的家人朋友，都是神交託在我們手上的寶貝，我們傾盡全力地 陪伴，用愛和真理，也用我們的時間、能力、資源，不停地為每一個生命禱告、努力愛每一 個來我們身邊的人。當然，不論是我和維齡，或是小組長們都不完美，能力也很有限，但 是，我們真的已經盡了我們的全力。」
對於教會要求小甜甜忍耐家暴，委屈保全家庭，宋逸民否認此說，「家庭是我們信仰中最重視的，我們希望每一個弟兄姊妹家庭幸福，我們不僅不認同家暴，也 希望所有夫妻，在關係衝突中，都能不斷給彼此機會，多加溝通，讓夫妻關係和諧，彼此都能夠回到最起初的愛」。《NOWnews今日新聞》詢問小甜甜對宋逸民記者會的想法，目前暫未獲得回應。
※【NOWnews 今日新聞
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※ 拒絕暴力請撥打：113、110