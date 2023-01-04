新元走強、人才出走！馬來西亞嚴重缺工　需引進百萬外勞

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在疫情爆發前，馬來西亞的合法外勞約有220萬人，疫情爆發後，受到行動管制令的影響，曾經減少到僅剩90萬人。現在疫情趨緩，百工百業再起，人力卻跟不少產業復甦的腳步，讓業者急的跳腳。業者呼籲馬來西亞政府儘快放寬聘用外勞的條件、簡化引進外勞的程序，並且應將外勞佔總勞動力的比例從15％增至25％。
馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution bin Ismail）指出，大馬持有臨時工作准證的外勞為139萬人，去年批准了超過37萬份外勞簽證，但最後只成功引進25萬人。
馬來西亞近來缺工問題除了外勞引進速度過慢外，更重要的是，隨著新元兌馬幣持續走高，有許多大馬人到新加坡找工作，特別是現在邊境重新開放，人才外流的情況更為惡化，這種情況在緊鄰星馬邊境的柔佛州最明顯。新元的優勢讓柔佛人前仆後繼到新加坡工作，不只起薪高，而且人們在那裡可以賺取三倍的薪水，對馬來西亞勞工來說誘因極大。
柔佛印裔穆斯林企業家協會秘書胡先接受當地媒體訪問時表示，有5年工作經驗的印度煎餅師傅，在新加坡每天薪水約為80新元（約1820台幣），經驗較少的約50新元（約1143台幣），薪水比馬來西亞高出許多，當地的印度煎餅師傅有八成都到新加坡的印度餐館工作，如果再不引進外勞，很多餐館面臨倒閉危機。