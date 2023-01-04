勞動部辦移工「留才久用」座談會　近百家廠商參與

新元走強、人才出走！馬來西亞嚴重缺工　需引進百萬外勞

▲馬來西亞業者呼籲政府儘快引進更多的外籍勞工，以補足人力缺口。（圖／翻攝自Vietnam Plus）
▲馬來西亞業者呼籲政府儘快引進更多的外籍勞工，以補足人力缺口。（圖／翻攝自Vietnam Plus）

國際中心謝佩蓁／綜合報導

受到新加坡幣兌馬來西亞令吉持續走強影響，馬來西亞人才流失情況加劇，有能力的民眾紛紛出走，到新加坡賺取更高的工資，導致馬來西亞缺工嚴重，專家評估，今年需引進約100萬名外籍員工才能填補缺口。

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馬來西亞人力資源供應商協會主席符永輝表示，大馬對於外籍勞工的需求相當高，部份產業平常就很難請到當地員工，現在情況更為嚴重。符永輝指出，目前馬來西亞建築業至少還缺30萬名外勞、種植業缺15萬至20萬人、農業缺2萬至3萬人、製造業缺10萬至20萬人，服務業則缺10萬人。整體看來，馬來西亞至少要引進100萬名外勞才能補足人力需求，推動國家經濟復甦。

在疫情爆發前，馬來西亞的合法外勞約有220萬人，疫情爆發後，受到行動管制令的影響，曾經減少到僅剩90萬人。現在疫情趨緩，百工百業再起，人力卻跟不少產業復甦的腳步，讓業者急的跳腳。業者呼籲馬來西亞政府儘快放寬聘用外勞的條件、簡化引進外勞的程序，並且應將外勞佔總勞動力的比例從15％增至25％。

馬來西亞內政部長賽夫丁（Saifuddin Nasution bin Ismail）指出，大馬持有臨時工作准證的外勞為139萬人，去年批准了超過37萬份外勞簽證，但最後只成功引進25萬人。

馬來西亞近來缺工問題除了外勞引進速度過慢外，更重要的是，隨著新元兌馬幣持續走高，有許多大馬人到新加坡找工作，特別是現在邊境重新開放，人才外流的情況更為惡化，這種情況在緊鄰星馬邊境的柔佛州最明顯。新元的優勢讓柔佛人前仆後繼到新加坡工作，不只起薪高，而且人們在那裡可以賺取三倍的薪水，對馬來西亞勞工來說誘因極大。

柔佛印裔穆斯林企業家協會秘書胡先接受當地媒體訪問時表示，有5年工作經驗的印度煎餅師傅，在新加坡每天薪水約為80新元（約1820台幣），經驗較少的約50新元（約1143台幣），薪水比馬來西亞高出許多，當地的印度煎餅師傅有八成都到新加坡的印度餐館工作，如果再不引進外勞，很多餐館面臨倒閉危機。

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