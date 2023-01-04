《我和鬼》性格男警許光漢逮捕妳！狂瘦5公斤露厚實胸肌
人氣男神許光漢在新片《關於我和鬼變成家人的那件事》拋開以往斯文形象扮演鋼鐵直男刑警吳明翰，以黝黑、剃平頭造型示人，瘋狂健身瘦5公斤升級「精壯版許光漢」，並接受專業武術訓練，幾堂課就把迴旋踢、過肩摔做得超到位，動作指導洪昰顥給予高度評價讚他是「練武奇才」。首度挑戰喜劇，許光漢從說話聲調到細微表情，展現極高掌握度，片中只有他能看見「鬼老公」林柏宏，常要憑想像對空氣表演，他壓力極大表示：「喜劇真的很困難！」
記者黃雅琪/綜合報導
許光漢飾演恐同男警吳明翰，意外與林柏宏飾演「死掉的Gay」毛毛冥婚，為查出毛毛死因，一人一鬼誤入重大刑案現場，鬧出不少笑話。許光漢第一次演警察感到「很過癮」，當穿上警察制服、拿起槍時，忍不住興奮喊：「哇～原來當警察是這種感覺啊！」劇組也安排他前往偵查隊貼身觀察警察日常，他表示：「發現很多警察會自主做武術訓練，我猜想明瀚可能也是這樣的人。」因此從拍攝籌備期到殺青，他更加瘋狂健身、飲食控制，整整瘦了5公斤升級成「精壯版許光漢」。
導演程偉豪在《關於我和鬼變成家人的那件事》結合警匪槍戰、飛車追逐等動作場面，劇組特別請到金馬獎最佳動作設計洪昰顥協助，針對所有演員進行密集武術訓練，許光漢起初擔心自己「打得很爛」，沒想到幾堂課就把迴旋踢跟過肩摔做得有模有像，他直呼：「在摔的時候還滿痛快的，感謝昰顥不斷鼓勵我。」學習速度之快也令洪昰顥訝異說：「光漢的肢體學習能力跟協調度很好，身手非常厲害，很適合拍武打戲，根本是『練武奇才』。」
除了投入動作訓練，許光漢在角色塑造過程也將自己完全交給導演程偉豪，抹掉以往白淨斯文樣貌，特意曬黑且剃了個有稜有角的方形頭，導演回憶：「我還記得光漢在開拍前兩天去剃頭，當他帶著黝黑皮膚跟方形頭走出來，我就知道明翰誕生了，不一樣的光漢來了！」聊到這次表演最具挑戰的一點，許光漢笑說：「應該是跟空氣演戲吧，蠻多場戲都要拍2到3個版本，也算一種樂趣。」因片中只有他看得到「鬼老公」林柏宏，為了分鏡效果，常要拍看得到鬼跟看不到鬼的各種版本，但他每次都如複製貼上一樣精準。《關於我和鬼變成家人的那件事》將於2月10日上映。