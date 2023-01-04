邀中國專家討論COVID疫情　世衛盼得知更真實數據

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中國去年12月解除COVID-19（2019冠狀病毒疾病）「清零」措施後，確診病例激增，但中國官方公布的數據很零碎。
世衛委員會成員、荷蘭病毒學家古柏曼斯（Marion Koopmans）教授在會前告訴路透社：「我們想知道現在發生何事的更真實狀況。」她說，中國公布的住院人數等一些數據「不是很可靠」。
「提供更可靠的資訊，符合中國自身的利益。」
同為世衛委員會成員的南非科學家德奧里維拉（Tulio de Oliveira）表示，「當然」從中國得知更多資訊會很好，但這也適用於全球。德奧里維拉的團隊已檢測出一些新變異株。
到目前為止，中國分享至「全球共享流感數據倡議組織」（GISAID）的定序數據顯示，現在在中國傳播的變異株是Omicron分支，與世界其他地區的主流變異株一致。
古柏曼斯和同僚預料在世衛今天的會議中，將與中國疾病預防控制中心的科學家討論類似資訊。
古柏曼斯指出，他們目前為止僅見到中國已定序病例的「一小部分」，約700例，並已要求建立全球監測網以追蹤新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）。
她說：「目前，我們所得到的（數據）相當零散，但這也是世界其他地區的實際狀況。」
路透社上月報導，自北京解除清零政策以來，世衛都未收到中國新的COVID染疫住院人數數據，讓若干公衛專家質疑中國是否隱匿有關疫情嚴重程度的資訊。
德奧里維拉批評多國對中國實施的旅遊限制。南非在示警世界注意Beta和Omicron變異株後，也經歷過這種處境。
他說：「疫情持續了3年，我們應該做的事是從錯誤中學習…鼓勵各國分享更多數據，最好的辦法是支持他們，而不是歧視他們，祭出管制旅行的限制措施。」
世衛發言人表示，專家預期將對在中國和全球傳播的變異株展開「詳盡討論」，中國科學家預料將進行簡報。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120104