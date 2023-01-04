早餐太香　老伯變漢堡神偷與狗分享

高雄34歲劉姓男子利用手機美食平台訂購豬肉漢堡與玉米蛋餅等早餐，價值約新臺幣100多元，並請外送員放在娃娃機店的桌上，豈料被路過65歲倪姓男子趁機偷走餐點，警方獲報循線約談倪男到案，他辯稱「因為我和狗狗都肚子餓了」，警詢後依竊盜罪嫌函送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
楠梓分局加昌派出所於日前接獲劉男報案，稱在上午6時30分利用美食外送外送平台叫的一份豬肉漢堡與玉米蛋餅不翼而飛，據了解，劉男線上訂餐後，請外送員放在租屋處一樓娃娃機店內的桌上，業者系統回報餐點已送抵，但他下樓查看卻沒看到餐點，讓飢腸轆轆的劉男好生氣，直接向警方報案。
警方調查，外送員確實有將餐點送達，然而沒過幾分鐘，就見一個帶著一群毛小孩散步的阿伯，走經過夾娃娃機店外發現桌上有早餐，便趁四下無人直接將早餐拿走，馬上就拿去附近的公園大快朵頤了一番。
案經警方調閱監視器的追查，很快就鎖定特定對象倪男，然而就在員警於1月2日執行勤務時，剛好巧遇倪男在路上遛狗，當下就通知倪男到案說明。
倪男也配合表示將狗狗帶回家後就會到派出所說明案情，倪男到案時表示，因為他非常疼愛小狗，當天剛好看到美味的早餐實在太誘人，便臨時貪圖方便拿走與毛小孩一起分享，警詢後依竊盜罪嫌將倪男函送臺灣橋頭地方檢察署偵辦。