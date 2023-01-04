HUAWEI還在！新智慧錶WATCH GT 3 SE 首購祭超狂買1送4
HUAWEI還在！今(4)日在台公布2款新品，包含智慧手錶「HUAWEI WATCH GT 3 SE」以及無線藍牙耳機「HUAWEI FreeBuds 5i」，且2款新品在1/11到2/28首購期間，可享早鳥贈品。WATCH GT 3 SE售價5,990元，加送FreeBuds SE無線藍牙耳機（價值1,490元），且1/14新品排隊會活動，凡於華為品牌店排隊購買立即享4重送，除可獲得耳機，再贈Band 7時尚輕巧運動健康手環（價值1,490元），光贈品就將近3000元，還可獲得「排隊搖搖樂」、「新年紅包牆」2項抽獎資格。
記者周淑萍/綜合報導
全新一代HUAWEI WATCH GT 3 SE以451mAh極致長效續航力，搭載100+種運動模式及健康關懷、心率偵測等健康管理功能，並支援連接Android與iOS不同設備，錶體則以增強型聚合纖維鏤空設計與不到一顆雞蛋重的35.6g輕薄機身，而1.43吋AMOLED高解析度大錶面更可自由定義不同錶盤。支援100多種運動模式，包含跑步、騎自行車、徒步旅行，或僅是簡單地移動都能透過HUAWEI TruSport™，隨時記錄並偵測使用者的健身數據。
此外HUAWEI WATCH GT 3 SE全新五星GPS定位技術，抗干擾性能再強化，提高室外定位穩定性，確實紀錄運動軌跡，支援反向導航、迷失提醒，錶面支援常亮／時尚／人像三種錶盤模式。搭載的HUAWEI TruSleep™ 3.0可識別深、輕、快速眼動（REM）睡眠，讓使用者清晰瞭解睡眠情況，並提供優化睡眠提示。同時支援無線充電，能支援部分手機反向充電。售價5,990元，首購優惠禮送HUAWEI FreeBuds SE無線藍牙耳機（價值1,490元）。
HUAWEI WATCH GT 3 SE華為品牌店新品排隊會，時間為1/14（六）13：00於台北三創、台中文心秀泰、高雄夢時代新品排隊會時購買HUAWEI WATCH GT 3 SE，符合首購期間購買資格，贈送FreeBuds SE真無線藍牙耳機（價值1,490元）、Band 7運動健康手環（價值1,490元）、排隊搖搖樂活動抽獎資格一次，有機會抽中HUAWEI WATCH GT Runner、新年紅包牆活動抽獎資格一次，有機會抽中新光三越禮券$1,000、郵政禮券NTD $1,000等好禮。參加排隊活動之消費者，每人限購1支，豪禮四重送共限量120名，台北60名、台中30名、高雄30名，數量有限、送完為止。
HUAWEI FreeBuds 5i
配備10 mm低頻增強動圈單元，搭配高分子複合振膜，加上獨立後腔設計，三頻均衡，打造40KHz超高頻響、高解析沉浸音質！提供多種EQ調節，匹配各式聽音風格，重現動聽音質。AEM人耳自適應主動降噪，為HUAWEI自研耳道聲紋識別技術，智慧檢測耳型和佩戴鬆緊狀態，以此優化音訊效果，減少漏音造成的低頻缺失。售價2,490元，首購優惠禮送原廠保護殼，1/11預購，1/16上市。