最正MC「意外走光」完全沒發現！還原情況：我事後才知道
32歲林艾融擁有甜美臉蛋、火辣身材，過去曾是LamiGirls成員，除了往直播界發展，也在樂天桃猿啦啦隊Rakuten Girls（樂天女孩）擔任主持人（MC），還因此被外界封為「最正MC」。她近年轉戰主持圈，也會上綜藝節目通告，日前上節目分享自己某次走光卻不自知，事後緊急將影片刪除，才沒讓走光畫面外流。
娛樂中心／綜合報導
節目《小明星大跟班》找來男、女主持人，想考驗女主持人臨場反應，主持人Sandy（吳姍儒）也出了一個大難題，「我覺得對女藝人來說最困難的是，如果妳在主持大型晚會，NuBra直接滑下來霹靂腰包，如何解決？」藝人木木（林葦妮）回應：「妳說大家已經看見了嗎？」她隨即補充說明：「衣服還在，但妳的霹靂腰包在這兒（腰部）」。
對此，木木表示自己會在鏡頭沒有帶到的時候，趕快用手把它往上稍微撐一下，或是頂多背對鏡頭去處理。不過主持人吳宗憲認為：「那是東方人的概念，沒有NuBra就沒有NuBra，有什麼關係？」隨後馬上問「最正MC」林艾融：「妳應該也有走光過吧？因為妳那個奪框而出的機率更高。」艾融也尷尬笑回：「我嗎？有耶」。
提到走光經驗，艾融透露自己當時沒有發現，「是事後才有人跟我說的。」這時吳宗憲也開玩笑問：「那個毛片還在嗎？」艾融則笑說：「我已經把它處理掉了，卡掉！」最後，吳宗憲也總結：「所以不用想太多啦！舞台上的表演，不要讓妳的藝術表演變成情色了，千萬不要，走光就走光嘛，在那邊擋什麼擋，對不對？」吳姍儒也回應：「就乾脆就說，我的NuBra滑下來了。」憲哥也幽默表示：「對，妳一滑下來就說：『啊不好意思，這我兒子』。」Sandy聽完也傻眼冒三條線：「NuBra下滑、收視上升！」讓全場來賓笑翻。（編輯：郭佩蓉）