NFL球員遭衝撞後「心臟震盪」驟停！做這些運動千萬小心
NFL國家美式足球聯盟目前例行賽進入第17週賽事，不過昨（3）日水牛城比爾隊安全衛哈姆林（Damar Hamlin）在比賽中擒抱敵隊球員後，胸口和對方肩膀大力撞擊，起身後竟出現心臟驟停，整個人往後倒失去意識，雖經急救後恢復心跳，但哈姆林仍未脫離險境。台大醫院心導管室主任、心臟學會秘書長王宗道提醒，發生這種情況的機率僅百萬分之一，好發於25歲以下年輕人，一般民眾平時需評估自身狀況選擇運動並調整強度，才不會讓憾事發生。
記者張志浩/綜合報導
王宗道指出，哈姆林在NFL比賽當下是因撞擊出現「心臟震盪Commotio Cordis」，是指在心臟跳動的週期中，若有物體撞擊胸部，T波（心室再極化造成心室舒張）會出現異常，造成心室顫動、心律不整，最後釀成心臟驟停，人通常會在倒地幾秒鐘後失去知覺、沒有呼吸、沒有脈搏。
王宗道說，這種狀況雖然發生機率極低，但若不幸如同這次NFL事件發生在自己身旁，應立即透過AED（自動體外心臟電擊去顫器）急救，且AED電擊每延遲1分鐘，存活率就會下降10%，若附近場域沒有類似器材，則要馬上做CPR維持呼吸和身體機能，通常急救的黃金期在10分鐘內。除了美式足球外，包括棒球、壘球、冰球、板球都有類似案例發生。
患者若送醫後成功脫離險境，通常醫師會進一步觀察腦部是否受損、血壓是否正常，去評估後續可能出現的後遺症。王宗道提醒，運動對心臟來說本就是一個訓練和考驗，不只美式足球、棒球這類有撞擊或被球擊中的運動，馬拉松等「厚氧運動」也可能讓心臟感到不適，尤其民眾若在運動時出現胸悶、壓迫感中的情況，休息過後又有減緩，代表心臟正在發出警訊，此時就應就醫檢查。平時也應是自身狀況選擇運動並調整強度，尤其在冬天心血管疾病好發的季節，類似觀念更加重要。