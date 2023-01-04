「香港電競之父」鐘培生正式約戰Toyz 將在台北打拳擊賽
LOL英雄聯盟S2世界冠軍、實況主Toyz，日前與館長陳之漢因拳擊訓練合約等事件鬧得沸沸揚揚，最初起因就是Toyz想與自己在HKE時期的老闆、有「香港電競之父」之稱的鐘培生來場拳擊賽。而鐘培生本人今（4）日也在社群證實，將在2023年到台北與Toyz進行拳擊比賽，甚至在文中寫道：「Toyz 後會有期！」並表示自己以港幣8位數字的出場費（約合台幣3900萬元），破了大中華區的拳酬紀錄，消息一出引起粉絲網友熱議，看來兩人的恩怨又要再掀起一波血流成河的話題。
記者張志浩/綜合報導
回顧整起事件開端，Toyz先是在某次直播與粉絲一起觀看鍾培生在2021年的拳擊賽，並興起想與對方也來場拳擊賽的念頭，幾天後某主辦方告知Toyz想幫忙舉辦，並說明雙方皆已答應出場，拳賽預計在半年後主辦，但由於變數非常多，拳擊賽究竟能否辦成都還是未知數，不過Toyz已著手準備訓練，並找上館長的健身房，希望半年後能在場上有好的表現。
怎料Toyz與館長團隊接洽過程中，疑似因溝通失誤、資訊不對等，導致雙方在價錢、合約長度上喬不攏，Toyz後來才藉著「史丹利事件」與館長直播當面協調，館長也表示願意贊助Toyz訓練，日前Toyz更開著直播分享第一天到成吉思汗健身房訓練的過程，與館長單挑的橋段一度吸引2.2萬人同時線上觀看。
而Toyz與鍾培生的恩怨，在電競圈也早已不是新鮮事，兩人最早在2016年因戰隊合約糾紛鬧得不歡而散，甚至告上法院，原以為2017年跑完法律程序後，合約糾紛就會落幕。沒想到2019年Toyz寫的自傳《我是傳奇》內容又引爆兩人戰火，遭鍾培生提告毀謗，最終法院判Toyz需賠償鍾培生22萬港幣，對年的恩怨也讓Toyz數度在直播中直呼「我要打爆鍾培生」，如今拳擊賽確認，想必有更多周邊話題等著發酵。
鍾培生貼文全文
2023年將會在台北與劉偉健Toyz打場拳擊比賽。感謝主辦單位和贊助商令我以港幣8位數字破了大中華區的拳酬紀錄。所有拳賽收益將會回饋培生培心會員，支持中小企業和本地製作團隊。詳情將會由主辦單位和在記者會公佈， 謝謝大家關注。Toyz 後會有期！