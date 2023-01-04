宋慧喬《黑暗榮耀》超夯！「台灣男星」也有演？真相曝光
「韓劇女神」宋慧喬、李到晛主演的Netflix影集《黑暗榮耀》推出後好評不斷，宋慧喬與《太陽的後裔》、《鬼怪》知名編劇金銀淑再度合作，劇情主要描述女高中生遭校園霸凌的暗黑復仇故事。不過，在主要角色中竟然出現台灣男星「劉冠廷」？就有網友追劇追到一半，愈看愈覺得實施校園暴力加害者之一的全宰寯（朴成勳 飾）很眼熟，「撞臉」台灣男星劉冠廷，掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
《黑暗榮耀》劇情描述家境貧窮的女主角文同珢（宋慧喬 飾）在高中時期慘遭霸凌，老師不僅沒出手相救，反而冷眼旁觀，逼得她只好退學，放棄成為建築師的夢想。後來她努力工作養活自己，還完成高中學歷鑑定、考上大學，成為一名小學老師，出現在校園霸凌者的生活之中，積極對霸凌者復仇。
而對女主角文同珢實施霸凌的角色有五位，分別是朴涎鎮（林智妍 飾）、全宰寯（朴成勳 飾）、李蓑羅（金曦歐拉 飾）、崔惠程（車珠英 飾）與孫慏梧（金建宇 飾）。對此，就有網友追劇追到一半，愈看愈覺得全宰寯「撞臉」台灣男星劉冠廷，「歪個樓，有人也覺得河度領（鄭成日 飾）像百靈果凱莉老公、全宰寯像劉冠廷嗎？」此言論一出，網友紛紛留言，「乾我就是在等這留言！ 超像劉冠廷哈哈哈哈哈」、「真的很像劉冠廷欸」、「笑死，我也覺得超像劉冠廷，追劇追到一半都會出戲笑出來」。
由朴成勳飾演的全宰寯在《黑暗榮耀》裡是主要人物，患有色弱、家境富裕，是高爾夫球場繼承人，在高中時與其他四人一起對文同珢實施校園暴力。實際端詳朴成勳與劉冠廷兩人的長相，還真有幾分相似，尤其是眉眼之間，眼神韻味相差無幾，也難怪「撞臉」一說會引起網友熱議，甚至追劇追到「出戲」。（編輯：郭佩蓉）