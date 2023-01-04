赴韓快篩陽性卻潛逃！中國籍遊客「拒絕隔離」落跑遭緝捕
中國政府解除嚴格防疫政策後，又宣布將於1月8日全面開放國境，全球多國對於可能擴散的疫情嚴陣以待，並實施對中國入境者防疫措施。不過根據韓媒報導，一名40多歲中國籍男性旅客日前在仁川機場篩測結果陽性確診，卻在安排送往隔離的過程中刻意逃離，因違反當地法律遭到警方追捕中。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《韓聯社》報導，這名中國籍旅客於今年1月3日晚間10點左右抵達韓國仁川國際機場，並按照當地規定於仁川機場第一航廈進行篩檢。沒想到結果出爐呈現陽性反應，該名男子因此被安排至仁川市中區永宗島一間飯店的臨時居留設施中隔離。
仁川警察廳指出，該名遊客疑似不願意接受隔離，在前往飯店路上逃逸，警方則以違反《傳染病預防及管理法》，對該名中國籍旅客展開追捕調查，並於4日凌晨透過監視器發現，該名男性遊客現身於仁川市中區雲西洞一家大型超市中。
目前韓國規定中國旅客必須實施落地檢測，並要求行前48小時進行核酸（PCR）檢測，確認陰性後才能登機赴韓，且僅開放仁川機場降落。根據韓當局疾病管理廳資料，3日從中國搭機飛抵仁川機場的1137名旅客中，有281名非韓國國民的外籍旅客，其中73人呈現陽性反應，陽性率約為26%。