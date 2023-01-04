七點半晨會僅開一週 竟無會議紀錄？蔣萬安：溝通型會議
台北市長蔣萬安昨（3）日在市政會議前，宣布暫停柯文哲市府時期維持七點半召開晨會的傳統。對此民眾黨台北市議員陳宥丞昨日也向台北市政府索資，想要調閱一週來晨會的相關會議紀錄，不過府方卻回應「沒有做成會議紀錄」讓陳宥丞直呼「所以從一開始都是在作秀？」對此蔣萬安今（4）日回應，表示晨會是溝通型會議，交辦的意見也會帶到其他會議當中。
記者丁上程／台北報導
陳宥丞表示，八年來市府陳會一直是各局處與市長在市政鷦鷯與研議的重要會議，「如果是好的政策與文化就應該延續，不能為了反對而反對，不能因為是柯文哲市長的做法，就刻意選擇不跟進。」陳宥丞說，雖然蔣萬安上任第一週有延續，但自己向市府調閱資料的結果來看，這一週的晨會居然連會議紀錄都沒做，等於是「開的是一個連會議紀錄都沒做的會議」，這才真的是「為開而開」。
對此蔣萬安今日受訪時則解釋，晨會本來就是一個溝通式的會議，且會將交辦的意見與想法帶到市政會議、專案報告，甚至是疫情應變的相關會議，這些也都會有正式的會議紀錄，且一定會公開透明。蔣萬安也再度強調，七點半晨會經過一週的試運行後，大家形成共識才會決定暫時停開。
蔣萬安說，市府現階段所開的每個會議，絕對是以效率為最高指導原則，以解決事情為目的，「所以其實不需要把所有人的時間、會議內容綁死，這樣可以讓市政團隊更自由溝通，更順暢地推動市政。」