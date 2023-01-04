政見發表會 王鴻薇質問吳怡農：起初就決定迴避辯論？
北市第三選區立委補選1月8日舉行，北市選舉委員會今（4）日舉辦公辦電視政見發表會，國民兩黨候選人吳怡農、王鴻薇互別苗頭；此次辯論採一輪方式執行，每人發言15分鐘，並無交叉辯論環節。對此，在正式說明政見前，王鴻薇向吳怡農開炮，她當初填意願調查表選擇辯論方式，但依規要3分之2同意才能進行。她質疑，吳怡農比她還要早一天來登記，意願調查表上勾了什麼選項？是否起初就決定迴避辯論？應對外說明。
記者翁子竣／台北報導
台北市長蔣萬安2022九合一選舉期間請辭立委，其留下的第10屆北市第3選區（北松山、中山）立委補選缺額將於1月8日投票。經受理登記期間共3人參選，包括吳怡農、王鴻薇及無黨籍候選人蕭赫麟。北市選委會日前辦理號次抽籤，吳怡農抽中1號、王鴻薇2號及蕭赫麟3號。經北市選委會初步統計，補選選舉人數約26萬8010人，已備有233處投開票所。
補選日在即，北市選委會今辦理公辦電視政見發表會，每人採「一輪方式」辦理，每人發言1次，時間為15分鐘。闡述政見前，王鴻薇火力全開砲轟，吳怡農不斷說他攻擊、謾罵，但她是對政策提出質疑與討論，到底哪一句話有人生攻擊？請吳怡農具體指出，政治人物講話一定要有所本。
王鴻薇還提到，去年12月2日她登記參選，選委會調查表詢問候選人是否參加政見發表會，並問及要採取哪一種方式，她強調「我第一時間就勾選用辯論進行」，但規定要超過3分之2候選人才能進行辯論。
王鴻薇進一步質問，吳怡農12月1日登記參選，比她還要早一天，當時對手還不一定是她，呼籲吳怡農應對外說明，「這一份意願調查表你勾選什麼？是否一開始就決定迴避辯論？」；她呼籲，作為政治人物、參選人應誠實的向所有選民報告。