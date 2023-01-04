vivo X90 Pro蔡司鏡頭搭1吋感光元件 手機拍出星空大照
vivo今（4）日在台推出全新vivo X90旗艦系列，搭載全台首發聯發科天璣9200處理器及vivo獨家研發影像晶片V2，配置1吋感光元件，結合蔡司T*鍍膜光學鏡頭，將拍照能力再往上推進，從官方釋出的實拍照，的確看到更強悍夜拍效果，號稱「無需三腳架也能拍出絕美的星空大照」。vivo X90 Pro「傳奇黑」售價34,888元；X90有「極光藍」、「星光黑」，售價27,888元。即日起至1/9於指定通路開放預購，最高享近16,000元贈禮，且2/28前於全通路購機，加碼送「螢幕意外保固12個月」，還有機會抽中阿里山英迪格酒店2天1夜雙人遊。
記者周淑萍/綜合報導
X90系列搭載全台首發聯發科天璣9200處理器，搭配vivo獨家研發升級的V2影像晶片，採用蔡司1吋超大感光元件主鏡頭，大幅提升夜拍能力。聯發科副總經理暨無線通訊事業部總經理徐敬全指出：「天璣9200搭載8核心旗艦CPU，性能較上一代提升32%，可大幅提升App應用體驗。」
新一代X90 Pro配載蔡司T*一吋超大感光元件主鏡頭，配置市面最大f/1.75光圈，100%的感光面積使用，較上一代感光面積提升77%、感光能力提升43%。透過星空模式及CIPA 4單眼級防手震，號稱無需三腳架也能拍出絕美的星空大照。此外，vivo X90系列將蔡司人像鏡頭風格擴增至前置鏡頭，結合X90 Pro超大f/1.6光圈的50mm定焦OIS人像鏡頭，針對專業級人像攝影新增蔡司Cine-Flare耀斑人像風格，拍出電影質感，滿足喜歡自拍的用戶。
vivo X90系列採用6.78吋10.7億色3D曲面藍光護眼螢幕，最高支援2160Hz高頻PWM調光，螢幕刷新率最高支援至120Hz，以及300Hz觸控刷新率。電量部分，搭載4,870mAh超大電量與120W極速閃充，8分鐘充電可達50%、26分鐘即可充滿。
vivo X90 Pro推出「傳奇黑」，建議售價34,888元；X90則有「星光黑」、「極光藍」兩色，建議售價27,888元。即日起至1/9於指定通路預購，最高可享近16,000元預購好禮，包含原廠延長保固12個月、螢幕意外保固12個月、vivo TWS Air 真無線藍牙耳、V粉限時回饋統一超商禮券（X90 Pro）1,500元或（X90）1,000元、V.Friends旗艦皮革防護殼等。