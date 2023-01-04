白冰冰遭酸「初戀變失戀」男星開嗆！感嘆：諧星只能被笑

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃豪平舉例說明：「LULU黃路梓茵打扮得再美，在某些場合仍然會被我們這些臭男生開玩笑說大腿很粗；小優穿得再辣，我們這些臭男生也還是會說『女鬼出門了』；男諧星唱歌再好聽，也還是會偶爾被開玩笑『果然還是要讓專業的歌手來唱』，彷彿只因為我們的任務是娛樂大眾，我們不管做什麼都只能『被取笑』。」他接著說：「然而，陳大天其實擁有深情而沈穩的嗓音、Lulu其實有著越來越勻稱的雙腿與因自信而生的美、小優也有著引以為傲的好身材、張立東在電影中即便只是客串也有著難以忽視的演技，族繁不及備載」。
他提到，白冰冰或多或少因為近年來的網路迷因「只有今天限定」而使得她認真的歌唱表演無法被正視，「以演歌呈現流行歌曲沒什麼，哭腔也只是加強了《First Love》的滄桑，說真的，放下成見去欣賞，我真的不覺得挑得出什麼毛病。」不過，他也表示每個人都可以自己決定「喜歡或不喜歡」，「但，如果你發現你的不喜歡是來自於別人的印象，甚至因為『跟著嘲笑好像比較容易融入大家』，那你就要小心了，因為你正在逐漸失去自我對美的感知能力，這種病態的『稱讚能力缺乏』可能是現代社會默默在蔓延的心理疾病也說不定」。
最後，他也在文末表示：「稱讚別人，其實不代表你低人一等，反而代表你有品味去欣賞他人的優點——甚至是自己的優點。」貼文一出，網友也紛紛留言，「完全贊同你的看法，稱讚其實不代表你低人一等！用好的眼光去發覺別人的優點不是更好嗎？」「中肯，不想稱讚別人，也應該要有不貶低他人的雅量」、「認同+1」、「非常中肯，現在大多酸民為了酸而酸，真的有夠病態」，就連藝人炎亞綸也回應：「我覺得這題的警訊是，傳統文化被弱化，包含電影，大家可以思考一下」。（編輯：郭佩蓉）