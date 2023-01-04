身分證對中「姓名、尾數任1字」　大潤發消費滿額送福袋

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歡慶開幕日，大潤發祭出多重優惠。首先1/5來店消費就送沙威隆抗菌濕巾10片/包，共100包；消費滿1,299元，即送抽取式衛生紙110抽*12包/串，限量100串。其次推出限定抽獎活動，於1/5~1/23單筆消費滿1,000元就可獲得1次抽獎機會，無次數上限，買愈多中獎機率越高，獎項包括25,000元的PS同捆組、Panasonic 4K高階顯示器、任天堂Switch黑色主機電續加長版等總價值將近20萬元的多項好獎。
第三則是1/5~1/23大潤發會員，當日消費滿1,000元（當日可累積，限同會員卡號），只要身分證尾數為數字1或5（須持身分證或健保卡為憑證），或是姓名中任一字有「大、潤、發」者，即可領取福袋乙個及大潤發手工18吋PIZZA 159元（原價299元）優惠券1張。第四，1/5~1/18大潤發會員，只要於賣場空間內找到放6隻發仔的圖案，拍照並至B1服務台上傳至FB或IG，即可獲得好康福袋及葡式蛋塔1顆。
同時，家樂福年終回饋家電季開跑，1月31日前會員購買除享有優惠價格，指定家電滿額送現金折價券，結帳指定使用聯名卡享滿額禮、分期優惠、回饋％，下一次添購家電選擇1、２級效能家電可獲政府補助貨物稅減徵最高2,000元，再使用上一筆獲得的百萬紅利點數＋家電商品折價券，結帳就會有驚喜的發現。並且單筆購買家電商品每滿5,000元可獲得1次抽獎機會，有總價值300萬雙人旅行與夢幻精品家電抽獎，100個精品級大獎等你來拿，買越多中獎機率就越高，加碼2月28日前家電單筆發票滿8,888元再抽泰國7日自由行與住宿券，快把握春節享受最強家電優惠。