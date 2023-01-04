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身分證對中「姓名、尾數任1字」　大潤發消費滿額送福袋

▲大潤發嘉義店全新改裝1月5日隆重開幕，只要消費就送開幕限定福袋。（圖／業者提供）
▲大潤發嘉義店全新改裝1月5日隆重開幕，只要消費就送開幕限定福袋。（圖／業者提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

大潤發嘉義店全新改裝後，將於1/5正式亮相，賣場占地2,600坪，加入在地居民期待的IKEA店中店。開幕活動期間，只要身分證尾數有數字1、5，或是名字任一字有「大、潤、發」，消費滿額就能領取限定福袋；在賣場中找到「發仔」圖案，拍照並上傳也能領取好康福袋1只及葡式蛋塔1顆。同時，家樂福年終家電季回饋也登場了，指定家電滿額送現金折價券，還能再抽泰國7日自由行與住宿券。

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▲嘉義大潤發有全球首間IKEA店中店，令在地鄉親非常期待。（圖／業者提供）
▲嘉義大潤發有全球首間IKEA店中店，令在地鄉親非常期待。（圖／業者提供）
大潤發嘉義店自10月起開始改裝，為期90天的「修容」，將於1/5再次與鄉親見面，本次新增包括三井3C、大樹藥局、日藥本舖、宜得利家居、IKEA等多間品牌，其中3間店中店三井3C、大樹藥局、IKEA的商品都可共同在大潤發櫃台結帳，更加便民。美食區則有21風味館、石二鍋、兩餐、洋城義大利餐廳等，各家於指定日消費就送美食招待券，讓民眾不僅可以買好買滿，更能在購物之餘擁有填飽五臟廟的輕鬆空間。

歡慶開幕日，大潤發祭出多重優惠。首先1/5來店消費就送沙威隆抗菌濕巾10片/包，共100包；消費滿1,299元，即送抽取式衛生紙110抽*12包/串，限量100串。其次推出限定抽獎活動，於1/5~1/23單筆消費滿1,000元就可獲得1次抽獎機會，無次數上限，買愈多中獎機率越高，獎項包括25,000元的PS同捆組、Panasonic 4K高階顯示器、任天堂Switch黑色主機電續加長版等總價值將近20萬元的多項好獎。

第三則是1/5~1/23大潤發會員，當日消費滿1,000元（當日可累積，限同會員卡號），只要身分證尾數為數字1或5（須持身分證或健保卡為憑證），或是姓名中任一字有「大、潤、發」者，即可領取福袋乙個及大潤發手工18吋PIZZA 159元（原價299元）優惠券1張。第四，1/5~1/18大潤發會員，只要於賣場空間內找到放6隻發仔的圖案，拍照並至B1服務台上傳至FB或IG，即可獲得好康福袋及葡式蛋塔1顆。

▲大潤發嘉義店改裝後登場，推出一系列優惠活動，消費滿額並且對中「身分證1碼、名字任1字」送限定福袋。（圖／業者提供）
▲大潤發嘉義店改裝後登場，推出一系列優惠活動，消費滿額並且對中「身分證1碼、名字任1字」送限定福袋。（圖／業者提供）
同時，家樂福年終回饋家電季開跑，1月31日前會員購買除享有優惠價格，指定家電滿額送現金折價券，結帳指定使用聯名卡享滿額禮、分期優惠、回饋％，下一次添購家電選擇1、２級效能家電可獲政府補助貨物稅減徵最高2,000元，再使用上一筆獲得的百萬紅利點數＋家電商品折價券，結帳就會有驚喜的發現。並且單筆購買家電商品每滿5,000元可獲得1次抽獎機會，有總價值300萬雙人旅行與夢幻精品家電抽獎，100個精品級大獎等你來拿，買越多中獎機率就越高，加碼2月28日前家電單筆發票滿8,888元再抽泰國7日自由行與住宿券，快把握春節享受最強家電優惠。

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