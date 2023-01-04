堅持正向選舉　吳怡農：打的清清白白、贏的光明磊落

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吳怡農說，如果贏得選舉的人，最終是那些擅長抹黑、謾罵、口水與造謠，政治由這些人來主導，國家很難看到未來，但若是由研究政策、認真思考國家未來的人贏得選舉，國家未來會有所不同，因此他承諾正面選舉，透過政見來發表自己具體主張與立場爭取支持。
吳怡農也說，自己關心公共事務進而投入選舉，是受到父親很大的影響，父親在學生時期參與黨外雜誌編輯，最後從美國取得博士學位後回到台灣，卻因黨外雜誌工作的影響，找工作處處受到刁難，也因處在無業的狀態，都在家中陪著他，回憶起自己的童年是開心快樂的，比起其他民主前輩，自己家庭所受到的影響根本微不足道。
吳怡農說，台灣經歷30、40年的民主化，現在可以選出自己的立委、市長與總統，公民投票跟呼吸一樣的理所當然，但對於現今的選舉文化是否感到滿意，有很多人質疑他，遇到完全不講理的對手，是否也只有挨打的份，但若罵回去、口水噴回去，然後呢？這又是父執輩他們想要爭取的嗎？
吳怡農說，他可以約束自己但沒辦法約束對手，唯有選民手中的選票才能約束對方，強調自己這3年一貫堅持正面選舉，無論過去現在與未來都會如此，坦言這是一條辛苦的路，選舉大家都想贏，自己也希望能贏，但要用正確的方法來贏，期許自己一定要打的清清白白，贏的光明磊落。
吳怡農表示，自己透過政見說服選民，也歡迎選民透過政見來檢視自己是否適任立委，重申過去這幾個月堅持正向選舉，但對手卻做了完全不一樣的選擇。
吳怡農最後向選民喊話，這不是他一個人的選舉，是大家的選舉，若覺得台灣選舉可以更好，應該要理性的競爭與更多相互尊重，「這禮拜天請出來投票。」