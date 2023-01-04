從20年房貸脫身 方文琳享福「收最美星二代大紅包」
「玉女掌門人」方文琳今（4）日出席羅慧夫顱顏基金會，關懷顱顏孩童。方文琳受訪時透露20年房貸即將繳清，可說是開始享福，「早就熬成婆了，現在不軋戲，不想讓自己這麼辛苦。」過年打算母女3人赴新加坡旅遊，機票錢女兒自己賺，小女兒齊薇1周在爸爸于冠華烏來餐廳打工5天，大女兒齊優的起司蛋糕月銷100個，包給方文琳2萬大紅包。
記者羅凌筠/台北報導
方文琳去年交出3部舞台劇的成績，她坦承在《再會吧北投》演完隔天就驗出確診，「我睡了3天，前2天骨頭痛到不行，發燒37.9度，怎麼躺都不對，跑步也比較喘。」隔1周就要進《明星養老院》劇組，7天大假都在病床上度過，也影響了演出的歌喉，「還好那首《掌聲響起》就是會哭的歌，嗓音啞啞的剛好，現在吃中藥調養，確診沒滿1個月，喉嚨比較慢好。」
與宋逸民19年前在民視《慾望人生》合作過，問方文琳怎麼看教會風波？她笑說：「阿彌陀佛，我是佛教徒，這一塊我不了解，拍戲時間太久遠了，也跟他不熟。」問方文琳對信仰上有什麼奉獻？她說：「我們供花供果，隨每個人心意，我的師父點光明燈，一毛錢不給都可以。」因為弟弟胃癌逝世而與師父釋本藏結緣，方文琳有空就去參加法會，得到心靈平靜，蕭薔、柯淑勤都是教友。
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