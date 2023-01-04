補選在即　王鴻薇細數「五大政見」：不需為政府護航立委

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針對強化社會安全網，王鴻薇說明，過去幾年台灣發生很多令人遺憾悲劇，如鐵路殺警案、超商店員遇刺、長榮隨機殺人等，令人感嘆台灣社會安全網，是否還再不破網？她承諾，若進入立法院將加強社會安全網，更會會特別關心國人心理健康預算是否偏低。
王鴻薇指出，衛福部整體預算2236億元，但心理健康斯預算僅39意，只佔了1.74%；行政院也提出社會安全網2.0方案，5年預算提高到368億，但有立委提出自2013年起，國民心理健康預算人均僅27元，「也就是每1人，只分到1碗泡麵錢」，她質疑預算分配是否合理？應檢討改善。
不僅如此，王鴻薇提到，如今社區心理衛生中心嚴重不足，全台僅只有22間，統計每106萬人僅分配到1間；據統計每100個心理健康就醫者，僅1人能接受健保醫師晤談，她主張增加社區心理衛生中心外，也會提議應該再升級，並比照家暴防治中心，使國人心理衛生健康得到更好照顧。
談及公辦都更，王鴻薇說，都更極為緩慢，很多民眾擔心建商參與，是否會被建商佔便宜與剝削，因此很多人歡迎公辦都更，她主張公有土地應積極參與公辦都更，並能提升民眾參與意願。王鴻薇直指目前公辦門檻偏高，需要達到90%同意，她過去服務的案子中，就有很多民眾拼命奔走，但最後只差幾個百分點，仍無法跨過門檻，應透過修法讓地方政府依法行政推動。
對於核二核三廠延役，王鴻薇表示，台灣民眾擔心缺電問題，過去幾年發生多少次大停電，現在也看不到政府解方；核二核三廠基礎年發電量310億度，以民國110年為例佔全國發電量10.65%，要解決現在缺電缺口，若照蔡政府2025年非核家園，但現在綠電發電比例卻已嚴重跳票。
王鴻薇認為，現在全世界都碰到能源危機，能源價格不斷高漲，全世界都再想辦法解決，如歐盟議會去年7月通過核能納為綠能、日本決定今年2月推動核電廠延役、韓國擴大投資核電廠；她批評，請問還要任由民進黨抱著反核神主牌，無法解決能源危機問題嗎？我主張核二核三場研議。
至於還稅於民引發關注，王鴻薇說，今天行政院宣布要發每人6000元，當時她提出政見，對手吳怡農還發新聞稿指正她，但現在也拿香跟拜說要發現金，「這完全證明我的對手，對於我的政見攻擊根本不攻自破」，但很高興見朝野立委與行政院從善如流；王鴻薇提到，除2020年外台灣年年超徵，蔡政府執政6年超徵1.1兆已是天文數字，若她沒發現這問題並且提出來，這些錢政府真的會還給民眾？
最後，王鴻薇表示，她進入立法院後一定嚴格審查預算，幫大家看緊荷包，了解政府到底怎麼用納稅錢並定期揭露，現在政府重大預算不夠透明，及還稅於民不該是一次性發現金，若這樣就變成選舉期間政策買票，呼籲應建立一個制度。王鴻薇強調，一個立委必須勇於監督、為人民發聲，現在立法院民進黨立委席次太多，要通過什麼預算都可輾壓，未來不需要為政府護航、當投票部隊的立委，而是需要強力監督的立委。