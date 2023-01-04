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部分大專考前異動參採科目　教育部：校系更名或採計問題

▲全教總今（4）日指出，112學年度四技二專甄選、申請招生簡章，部分校系招生群類別、參採科目有異動，教育部技職司長楊玉惠回應。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.04）
▲全教總今（4）日指出，112學年度四技二專甄選、申請招生簡章，部分校系招生群類別、參採科目有異動，教育部技職司長楊玉惠回應。（圖／記者李琦瑋攝，2023.01.04）

記者李琦瑋／台北報導

全國教師工會總聯合會今（4）日指出，檢閱112學年度四技二專甄選、申請招生簡章時，發現甄選簡章共有勤益科大等12個校科系更動其招生群類別，以及台科大設計系工業設計組將數B採計，改為數A，批評重大變革應在學生入學高級中等學校前公告。

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全教總指出，針對異動，曾聯繫教育部，卻收到回應，各校系另有其專業考量，顯然教育部並未站在學生權益著想，迄今亦未更改簡章。

全教總表示，對高中端師生而言，能夠瞭解大專端招生方向的資料僅有「學習準備建議方向」。若大專端動輒以「科系專業需求」，更動其招生類別、數AB參採科目等，並立刻於招生簡章中施行，將造成高中端無所適從，影響學生升學權益甚鉅。

全教總認為，重大變革應以教育部之前揭露的原則，「應於學生入學高級中等學校前公告」，有充分透明的資訊可參考，讓學生及早因應。但作為技職教育主責機關的技職司，並未善盡每年應調查各技專校院招生內容更動之責，卻要學生被迫接受權益受損的苦果，全教總呼籲教育部說清楚、講明白，還學生一個公道。

教育部技職司長楊玉惠回應，台科大設計系共分2組，工業設計組給理工科學生、商業設計組給文組學生就讀，因此工設組在112學年改為採計數A、商設則維持數B，2組名額差不多，皆為16人，因此學生不管考數A或數B，都有組別可以選。

她說，當初學校會有這樣的更動是很多普通高中反映，台師大、成大工設都採計數A、自然科，但台科大卻採計數B、自然科，有鑑於2組名額差不多，學生不會因為調整採計科目，就無法申請，教育部才同意台科大這樣改，讓更多高中生有機會就讀。

另外，針對勤益科大等12校系改變招生群別。楊玉惠說，主因是原屬於這個群別的科系因為更名或調整辦學方向，變成一個新的科系，所對準的學生群別有所改變，才會讓學校調整。

她強調，若不是新設科系或學系調整更名等少數個案，其餘狀況皆不予調整，必須遵循讓學生在入學前就知情的原則。

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