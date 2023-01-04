名家論壇》錢震宇／稅收超徵成了綠營施捨

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去年全國稅收預估將超過預算數新台幣4500億元，其中，扣除應分配給地方政府的稅收700億元，中央政府可以運用的有3800億元。一個負責任的政府，應該嚴肅且認真的告訴全民，這3800億元來自於哪裡，以及預算超徵的作法，而不是用喊價的方式，任由蔡英文恣意亂用，「哪邊有洞補哪邊」，最後剩下的就當發紅包，「難道台灣價值就是滿滿的政治考量」。
這中間我們看不到專業文官的意見，也聽不到審計預算部門的提醒，更不見財經部會首長的長遠擘劃，看到的只是蔡英文好像在宣布聖旨般，輕描淡寫地把
勞、健保基金財務缺口、台電虧損、農漁業、觀光業的產業損失，理所當然般地用稅收補助，把不當政策導致的虧損用稅收當補貼，請問這樣的補貼可以撐多久？
然而，當蔡英文講完「錢要用在刀口上」後，綠委紛紛發難，要求普發現金，用民意來綁架政策，說甚麼多數民意希望普發現金，大部分人對於「不普發」的宣示感到失望，若不發現金離民意太遠。試問，民進黨是執政黨，自己的立委反對執政黨的決策，利用對外放話，綠委竟然壓著執政團隊，往民粹的方向走，不顧專業，而民進黨上下沒有人覺得不妥。
民進黨代理黨主席陳其邁還說，希望立法院能盡速審議通過，可以在今年農曆過年前，或是愈快的時間盡速地發放，減輕民眾負擔。執政黨主席可以這樣直接對民意機構下指令，放任黨籍立委對政府官員是否發現金指東說西，一下說1萬、一下說8000元，一下說5000元，好像在市場喊價一樣，把民眾當成貪小便宜的人。
更尷尬的是，蘇貞昌只比蔡英文早幾小時宣布，而且一開始鬆口「將規劃」，下午蔡英文就直接宣布「發現金」。坦白講，蘇貞昌這閣揆當的實在窩囊，最高行政首長毫無決策權，只能聽命於蔡英文，甘於淪為傳令，說到底只是為了保住自己的官位。
一個應該是專業大於一切的財政政策，成了總統收攏人心的工具、成了閣揆保住位置的武器，民進黨上下只在意發多少錢，而不在意為台灣留下多少錢坑。
民進黨把民眾當成只要錢、不顧是非的人，固然可惡。該警醒的是，是誰讓民進黨擁有如此巨大的權力，可以不顧財政紀律，任意操弄稅收分配，好像只為了那蠅頭小利，就可以忘卻民進黨的惡形惡狀。
●作者：錢震宇／資深媒體人、開放智庫發起人
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