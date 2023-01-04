北市年貨大街6日啟動 蔣萬安：振興商圈經濟拚春節商機
前年停辦、去年縮小規模的台北市年貨大街，今年在沒有疫情相關管制措施的情況下恢復正常舉辦。而今年台北市政府也結合了10大商圈擴大舉辦，除了過年期間的年貨大街外，也將延續至元宵節「台灣燈節在台北」活動，希望藉此振興商圈經濟。至於針對恢復年貨大街舉辦，剛好適逢近日疫情升溫，台北市長蔣萬安今（4）日也表示，提醒民眾在逛街期間盡量配合中央防疫規定，保持距離並佩戴口罩，也不要邊走邊吃。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安今（4）日下午參與2023台北年貨大街記者會，並於會前接受媒體訪問。蔣萬安表示，近年來因為疫情緣故，北市年貨大街活動不是取消就是規模縮減，而今年終於可以正式舉辦年貨大街活動，而且是盛大舉辦。因此今年串連了北市10大商圈，希望可以藉此吸引民眾出門逛逛，並且振興商圈的經濟，並一路延續至台灣燈節在台北活動。
至於針對過年期間防疫相關議題，蔣萬安則表示，昨（3）日府內有召開疫情應變會議，並且進行跨局處討論，含醫療量能的盤點，還有各界很關心的春節期間疫情狀況，市府方面都有進行掌握，「在這邊也可以跟大家來報告，我們包括口罩、快篩試劑、口服藥物，目前都有三到六個月的庫存量，市民朋友可以放心。」
而今年年貨大街全面開放後，「試吃」問題也成為疫情可能的傳播破口之一。對此蔣萬安則提醒民眾，在逛街之餘盡量配合中央的防疫規定，如果可以的話也盡量保持距離並佩戴口罩，試吃則是軟性勸導民眾不要邊走邊吃，市府方面在這段期間內也會隨時監測相關的疫情狀況。