汪小菲沒大S超慘！偕張穎穎《流落荒島》 僅靠喝粥維生
汪小菲和大S曾經合體錄製夫妻實境節目《幸福三重奏》曬恩愛，一季節目酬勞高達2,000萬人民幣（約8,900萬元台幣），孰料前年驚爆離婚，10年婚姻破局後，那些恩愛畫面都成了諷刺，不過掙錢要緊，汪小菲恢單後轉型當藝人，再度接受實境節目《流落荒島20天》邀請擔任嘉賓，到荒島上度過刻苦生活，新歡張穎穎疑似低調陪伴，小倆口毫不忌諱感情受影響。
記者江芷稜/綜合報導
沒有明星老婆大S加持，汪小菲待遇有明顯差別，沒有豪華獨棟小屋居住，也不能品嘗最愛的羊肉串。這檔《流落荒島20天》邀請汪小菲、張亮、高亭宇3位嘉賓到一座荒蕪島嶼生活，在完全沒有物資補給下，獨自生活20天，既是一場荒島生存記，也是讓嘉賓屏除外界干擾的心靈之旅。節目去年11月錄製完畢，預計農曆過年後播出，盛傳汪小菲出場費約50萬元人民幣（約222萬元台幣），由於集數未定，不知總酬勞金額。
汪小菲近日宣布加盟該節目，暢談錄製心情，他透露該島嶼很漂亮，本來帶著泳褲想下海游泳，結果風浪太大，加上沒有食物果腹，每天只能喝點白粥，根本沒體力游泳，登島前以為製作單位會多加關照，準備美食，最後全靠釣魚、抓蝦蟹維生，與平日富二代生活差異極大。
他10月份在微博曝光荒島上生活，必須自行生火，用鍋子煮食晚餐，還帶著自家的酸辣粉上島請客，儘管生活艱鉅，但過得非常開心，非常珍惜這段時間。有趣的是，他曬出九宮格美景圖，卻有一張養雞照片被網友嘲笑「那隻雞就是張穎穎」，氣得汪小菲立即刪照，換上一張登船照片，而張穎穎也在粉絲群發布同款鍋子照，顯示小倆口形影相隨，不計較「錄製實境節目會分手」的魔咒。