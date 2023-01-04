陳維齡「表情包」意外成焦點！網紅律師：像被旁邊的偷踹
藝人宋逸民創建的「藝起發光」教會爭議不斷，在小甜甜（張可昀）退出以後，扯出一連串暗黑內幕，愈來愈多藝人出面指控教會行為失當。事件延燒第13天，教會今（4）日上午11點召開記者會，宋逸民、陳維齡夫妻開場就以90度鞠躬道歉，接著「開唸聲明稿」，不過就在宋逸民讀稿時，陳維齡的表情也成為另類「焦點」，對此，網紅律師巴毛就表示：「看起來很像左邊的在桌子下面一直偷踹右邊。」掀起熱議。
娛樂中心／綜合報導
宋逸民、陳維齡夫婦今日出席記者會時，面容相當憔悴，幾乎是素顏露臉。首先，他們對教會風波造成社會觀感不佳，對此不安與不便表示歉意，深深一鞠躬，宋逸民也透露今（4）日是他們結婚20週年紀念日，本來計劃要去飯店慶祝，卻讓愛妻遭受外界的質疑，必須一起面對傷害，誠摯地向老婆致歉，陳維齡則搖頭表示不介意，並數度掩面，流露痛苦神情。
宋逸民在記者會上也回擊爆料人士：「針對那些我們真的不認識你們，且經細查後你們也不曾來過我們藝起發光的人，或者，那些我們已經幾十年不曾聯絡的人，你們可能沒有意識到，因為你們的未經查證，而顛倒是非的話語，已經助長了這次的風波，對我的名譽和我整個家庭，以及藝起發光，都造成了難以彌補的傷害，不僅影響了社會的和諧，更嚴重傷害了我們的信仰」。
值得一提的是，在整場記者會上，宋逸民不接受媒體在現場提問，僅照稿唸出，而陳維齡在一旁的「表情」也意外成為焦點，無論是緊皺眉頭和鼻子、抿嘴、閉上雙眼，還是用手摀臉，每個表情都清楚被拍下，也引起網友熱議。
對此，網紅律師「巴毛」也在臉書粉專貼出記者會的照片，表示：「看起來很像左邊的（宋逸民）在桌子下面一直偷踹右邊（陳維齡）。」還在留言處評論：「誠摯道歉演成生理痛，差評！右邊那個根本沒演過戲吧？」其他網友也紛紛留言，「果然是『藝人』」、「BGM：我想哭但是哭不出來～」、「自己捏大腿」、「不愧是演員」。（編輯：郭佩蓉）