自評立委補選政見會表現 王鴻薇：時間控制、節奏還不錯
北市第三選區立委補選1月8日舉行，北市選舉委員會今（4）日舉辦公辦電視政見發表會。會後國民黨候選人王鴻薇被問到，自評今天辯論表現打幾分？她表示，覺得自己時間控制不錯，但分數則留給大家來打。此外，王鴻薇今在政見會上也質疑民進黨候選人吳怡農，去年12月1日登記參選時，意願調查表是否有勾選辯論？還是刻意迴避、拒絕？
記者翁子竣／台北報導
立委補選政見發表會今下午舉行，王鴻薇會後談到自身表現，她評價自己時間控制還不錯，也把要報告的政見都說清楚。王鴻薇也再質問吳怡農，吳一直說她謾罵，但想請問到底哪句話謾罵？她都是對公共政策提質疑與討論，當初她提出還稅於民，吳甚至還用新聞稿反駁，之後卻拿香跟拜發現金，且如今行政院也要做。
隨後，王鴻薇也秀出12月2日登記參選時，她拿到的選委會意願調查表。她表示，選委會要求候選人勾選，是否願意參加發表會，及採取什麼形式？她第一時間就勾選辯論，今天無法辯論，顯然是有候選人不願意導致。她質問吳怡農，12月1日登記參選那天，那時她都還沒登記，難道吳交出的意願表，就是迴避、拒絕辯論？應該對外說清楚講明白。
媒體追問，給今天自己表現打幾分？王鴻薇說，「打幾分留待大家來打分數」，只覺得自己今天節奏還不錯。至於最後階段如何衝刺？王鴻薇指出，會採宣傳車掃街，如今晚前台南市議員謝龍介會來陪她，明後天主要都會採吉普車掃街，陸陸續續有很多人，包含國民黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安市長都表達會來，但確切時間團隊還在討論。