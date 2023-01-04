倡松機遷移　吳怡農：帶動台北未來40年發展

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吳怡農首先提及對國家未來的期待，台灣必須是更安全的家，所以兵役訓練內容必須全面改革，適度延長兵役，也必須建立國土防衛部隊，認為必定是在陸海空軍第一線之後，負責守備城鎮與社區安全的要務，必須與警消協同作戰，在自己拋出這些政見後，政府都有很正面的回應。
吳怡農指出，進到國會後，會要求行政部門讓每一位役男平安回家，當年輕人把時間奉獻給國家，不會讓他們感覺時間被浪費，強調在國防上做的努力，都是為了維持和平，國軍避免戰爭發生，維護大家的生活方式。
吳怡農說，國安是不分黨配、不分顏色，共同努力的議題，安全的家不只依賴軍隊，各地警消也要一起來協助，消防負責救災救護，2300萬人中不到1萬6000人警消， 每1400人中只有1位警消，警消負責平時救災救護 ，平時就人力緊繃，災害發生的時候完全沒有辦法負荷，所以要透過中央政府補助，增加地方消防人力、汰換老舊裝備車輛，中央政府必須把消防能量視爲強化國家安全一環。
此外吳怡農表示，面臨人口老化、居住挑戰、交通問題與年輕人生活空間，松山機場遷移可以克服所有挑戰，2030年桃園機場第三跑道即將完工，就可以把松機客運量送到桃機，重新規劃大台北都市規劃，進而解決內湖南港交通問題，建設更多公共設施。
吳怡農說，松山機場面積200多公頃必須討論，更重要的是周遭3000公頃腹地，從三重蘆洲、中山北松山甚至到基隆，必須從現在開始完整規劃，提升台北生活環境、交通環境與就業環境，更帶動台北未來30甚至40年的發展未來，希望大家一起來討論。
最後吳怡農指出，他也期待下一代孩子能夠在國際立足，自己親身體會到外語能力在工作上的幫助，勝選後將要建立平價優質外語會話機會，讓一般受薪家庭的小朋友，也能接觸到全英語環境，獲得平等起跑的機會，到世界去闖蕩。