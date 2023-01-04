3大電信新春大戰搶紅包！中華舊機換iPhone 14多折2000元

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台灣大推「Happy New Year兔you」優惠，申辦「Disney+搭配好速成双」1599元專案，除有5G行動+1Gbps光纖上網用到飽，以及Disney+一整年免費看，還可登錄抽價值近6萬元的「周大福純金9999米奇擺件」。此外，1月份於網路門市申辦「好速成双」專案還有機會抽中價值近2萬元的豪華家電大禮包與888元myfone購物電子禮券。台灣大寬頻則推出「Wi-Fi滿屋」1G光纖上網方案，月付799元免費提供2台Mesh Wi-Fi 6連網神器，還能獲得住宿券、momo幣等萬元新春豪禮，再抽泰國來回機票優待券。
面對即將到來的寒假，遠傳推出遠傳兒童定位手錶寒假特別版，最新「角落小夥伴保護套組」全新上市，寒假限時優惠月付399元，限時專案下殺只要0元起，再享手錶4G上網吃到飽、網內通話免費。限時加碼，加1元多1件超萌保護套/福袋，同時新申辦指定定位手錶方案任2門再加碼送500遠傳幣，針對不想綁約，或新年期間有門號需求的遠傳用戶，也可選擇加購親子易付卡，超低月付66元，就能輕速上網吃到飽。
遠傳兒童定位手錶配備1.52吋大螢幕，500萬像素鏡頭，具備IP68等級防塵防水，待機最高90小時，遇到危險狀況時，還可透過即時語音通話，或SOS一鍵求救功能求援，家長可透過專用手機App即時定位孩子的位置，設定安全區域範圍通知等。