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文總公布《WE ARE》首支宣傳影片　美秀集團邀民眾收看

▲文化總會今（4）日公布《WE ARE》首支宣傳影片，搖滾樂團「美秀集團」力邀民眾收看。（圖／文總提供）
▲文化總會今（4）日公布《WE ARE》首支宣傳影片，搖滾樂團「美秀集團」力邀民眾收看。（圖／文總提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化總會「WE ARE我們的除夕夜」特別節目將於本週日前進北流錄製主要段落，並於1月21日除夕當天晚間8至12點首播完整內容。文總今（4）日公布節目的首支宣傳影片，由搖滾樂團「美秀集團」擔綱主角，短短30秒展現超強氣場，向觀眾喊話「最強跨界共演，千萬別錯過！」

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文總將在除夕夜推出跨界共演、世代共賞、以音樂會為主要型態的特別節目《WE ARE》，邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊的盛大陣容。日前已公布的卡司包括美秀集團、滅火器樂團、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP等。

此外，包括雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都加入《WE ARE》演容；節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，將於本週日、1月8日晚間在北流預錄主要段落，完整節目則將在除夕夜、1月21日晚間8至12點播出。

文總今天在各社群平台公布《WE ARE》首支宣傳影片，邀請到近年竄紅、被譽為最接地氣且台味十足的搖滾樂團美秀集團擔綱主角，主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文共5名團員均親自參與演出，展現超強氣場。

文總指出，宣傳影片拍攝地點位於台灣電力公司電力修護處的廠房，該處負責全台灣各電廠發電機組歲修工作，電力修護處的相關工場，主要功能是提供無法現場維修的大型設備的後勤加工修護工作。而這次台電的電力修護處提供場地協助拍攝，也希望幫助《WE ARE》順利播出，陪伴全國觀眾過年，就像台電致力於讓各電廠發電機組順利運轉發電，堅守崗位照亮全台灣每個角落。

文總表示，《WE ARE》播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播。

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