文總公布《WE ARE》首支宣傳影片　美秀集團邀民眾收看

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此外，包括雲門舞集、灣聲樂團、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、阿根廷鋼琴家明馬丁等團隊也都加入《WE ARE》演容；節目主持人則由Sandy吳姍儒獨挑大樑，將於本週日、1月8日晚間在北流預錄主要段落，完整節目則將在除夕夜、1月21日晚間8至12點播出。
文總今天在各社群平台公布《WE ARE》首支宣傳影片，邀請到近年竄紅、被譽為最接地氣且台味十足的搖滾樂團美秀集團擔綱主角，主唱兼吉他手狗柏、吉他手修齊、鍵盤手冠佑、鼓手鍾錡以及貝斯手婷文共5名團員均親自參與演出，展現超強氣場。
文總指出，宣傳影片拍攝地點位於台灣電力公司電力修護處的廠房，該處負責全台灣各電廠發電機組歲修工作，電力修護處的相關工場，主要功能是提供無法現場維修的大型設備的後勤加工修護工作。而這次台電的電力修護處提供場地協助拍攝，也希望幫助《WE ARE》順利播出，陪伴全國觀眾過年，就像台電致力於讓各電廠發電機組順利運轉發電，堅守崗位照亮全台灣每個角落。
文總表示，《WE ARE》播出將涵蓋無線及有線電視、以及網路與OTT平台，電視包括華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台Taiwan Plus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則將包括YouTube、facebook、yahoo!tv、My Video、ETtoday星光雲等同步聯播。