朱立倫籲農曆年前完成相關立法程序　讓民眾領6000過年

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朱立倫提到，國民黨最近幾項重要主張，民進黨都跟隨國民黨腳步，第一項就國民黨強力主張「還稅於民」，針對政府這幾年來超收稅金，尤其去年超收將近4500億，國民黨強力主張應該發現金、還稅於民，但過程中民進黨政府，包括蔡英文總統、蘇貞昌院長一再猶豫、七折八扣，提出各種理由，最後在全民一致要求、主張下，蘇貞昌宣布即將每人發6千元，不過，這是4500億七折八扣、打折再打折後勉勉強強發給民眾的。
朱立倫表示，這呈現出民進黨對民意的違逆、對社會目前經濟情況以及民眾困境的完全無知語無感。4500億是來自納稅義務人的血汗錢，也可以看到民進黨政府長期以來在財政預估上的失衡，以及經濟的困頓完全沒有解決，其中主要稅收超收的來源是來自證交稅、營利事業所得稅、少部分來自綜所稅。
至於超徵之後的政府處理方式，朱立倫也認為不夠恰當，應該要把非常清楚地將為何超徵的原因告知社會，其次這筆錢要怎麼用？不是蔡英文一個人的錢，也不是蘇貞昌一個人就做決定的，其中的700億屬於地方政府，這是法定的，剩下3800億，平均每一位市民應該可發16,700元，民進黨政府最後決定發6,000元，剩下1萬多元去了哪裡？憑什麼用來填補能源錯誤政策？憑什麼填補在股市上操作的錯誤？為何不能真正幫助弱勢民眾？這是國民黨強力主張。剩下1,800億，為何還要留400億做你的零用錢？做你的預備金？立法院黨團應該強力要求政院說清楚。
朱立倫表示，國民黨不但主張發現金，也應該在農曆新年前就入帳，讓每個民眾快快樂樂過年，民進黨政府竟然提出因為立法程序無法完成，但可以跟民進黨保證，以國民黨的效率，只要在下周相關議案出了行政院，立法院一定能在農曆年前完成相關程序，讓民眾快快樂樂在春節年拿到6,000元，這是國民黨團可以做的承諾，要求民進黨團及其他黨團一致承諾，「絕對做得到，只是願不願意做」不要想拖到3月，民進黨又想要拖民眾過年的壓歲錢和紅包錢，這是屬於全民的。
此外，朱立倫提及，總統在元旦談話主動提到兩岸戰爭不是選項，希望能和平對話，他說「這句話太熟悉了吧！」和平交流、和平對話不是國民黨長期以來主張嗎？每次他講要交流、要對話、要和平，民進黨名嘴、側翼、公職，甚至領導者永遠都說國民黨就是賣台，國民黨主張就是不愛台灣，請問國民黨主張支持強力國防，加上和平、對話、交流，難道是第一天嗎？國民黨堅定主張就是唯有透過強力國防加上交流對話，才能雙D、避戰，才能和平，更希望兩岸交流不斷持續進行。
最後，朱立倫也表示，這周日是台北市第三選區立委補選，他懇託各位同志謹慎認真、非常努力，因為這是補選，投票率通常很低，千萬要全力以赴，決不可以掉以輕心，否則「贏在家裡，輸在票匭」。
3月4日將舉行南投縣立委補選，朱立倫也希望中常會支持，國民黨共同一致支持徵召前縣長林明溱參選南投縣立委補選，一定要團結一致、共同爭取勝選。