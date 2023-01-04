資安院召開首次董事會　何全德出任首屆院長

國家資通安全研究院於今（4）日召開首次董監事聯席會議，通過首任院長由前國發會資訊管理處處長，也曾兼任國安會資通安全辦公室主任的何全德出任。資安院表示，何全德長期參與政府資訊與資安業務，相關經歷完整，並曾擔任總統府第二局局長、數位發展部籌備工作小組諮詢委員。
記者李琦瑋／台北報導
資安院指出，資安院設置條例於111年1月19日經總統公布，行政院核定於今年1月1日正式施行。資安院董事會由數位部長唐鳳兼任董事長，董事成員包括數位部政務次長闕河鳴、資安署署長謝翠娟與產業署署長呂正華、國家安全會議研究員尤暖霞、國防部通信電子資訊參謀次長室次長盧建中，以及多位學者與資通訊領域專家等11人組成；監事共4位，分別為哈佛大學講座教授暨中央研究院孔祥重院士、台大國發所劉靜宜所長，及行政院人事行政總處人事長蘇俊榮與數位部主計處專門委員江靜瑜。
資安院說明，本次董事會通過資安院首任院長由前國發會資訊管理處處長、曾兼任國安會資通安全辦公室主任的何全德擔任資安院首任院長。何全德長期從事政府資訊及資安工作，推動資通安全工作逾25年，參與國家各項重大資通安全政策及法規研擬推動，兼具資安與行政兩種專長，在唐鳳兼資安院董事長親自邀請下，擔任首任院長。
資安院指出，另兩位副院長為行政院國家資通安全會報技術服務中心主任吳啟文以及陽明交通大學講座教授林盈達分別出任。
資安院表示，資安院成立初期規模約180至200人，將從國家高度配合政府整體資安推動策略，扮演資通安全防護、資安人才培力及資安關鍵技術發展角色，協助規劃及推動國家資通安全防護機制，以及協助政府機關與關鍵基礎設施重大資通安全事件應變處置等。資安院成立後將會持續對外廣徵人才，歡迎各界資安好手，踴躍加入資安院的工作團隊，一同捍衛國家資通安全。