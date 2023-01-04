台鐵第三方評鑑出爐　王國材要求精進這42項

台鐵於普悠瑪事故後參考民航運輸業運作機制，建置安全管理系統（SMS），並自2022年起推動台鐵SMS第三方安全評鑑作業，交通部長王國材今（4）日分別聽取中華顧問工程司報告111年台鐵安全管理系統第三方安全評鑑結果，以及台鐵局報告於評鑑期間相關已同步採取精進的作為。
記者黃仁杰／台北報導
交通部表示，第三方安全評鑑目在於協助台鐵局瞭解建立安全管理系統之運作現況，與潛在可更精進的空間，讓台鐵局可持續並儘速達成提升安全管理績效為目標，去年經由中華顧問工程司協助委託立恩威國際驗證公司(DNV)辦理第三方安全評鑑作業，計提出42項發現事項，其中16項為系統性主要發現、26項屬個案性或一般發現。
相關評鑑發現主要重點建議事項，包括建議台鐵局的SMS系統在作業風險及改善措施與相關人員之當責、臨軌作業的安全性、風險管控、系統性發展緊急及應變計畫預防性保養概念等面向，應更進一步持續加強。
交通部說明，在今日會議中，台鐵局在對應第三方安全評鑑結果之發現，也已擬定精進計畫及相關作為來逐步落實，交通部王部長也指示台鐵局應以開拓的心胸面對問題，依據評鑑發現訂定強化內部稽核及控制之機制，以持續落實及型塑台鐵員工安全風險意識，強化組織運作與行車安全。
交通部進一步指出，協助台鐵局辦理第三方安全評鑑，有助該局透過外部機制重新檢核其所建置SMS安全管理系統之有效性，並尋求改進的機會，交通部今（2023）年將持續協助台鐵局辦理第三方安全評鑑作業，以利藉由完備安全管理系統全面性的落實，讓台鐵安全有效的持續提升及強化。