北市年貨大街登場！打卡抽萌兔發財金 蝦皮專區線上開逛
挺過疫情影響嚴重的兩年，今年台北市年貨大家結合10大商圈擴大舉辦，永樂廣場現場設有「開運紅包牆」，拍照打卡就可以抽好禮，包含及蝦皮購物優惠券及限量萌兔發財金。台北市長蔣萬安也呼籲，逛年貨的同時，還是要記得防疫規定，採柔性勸導提醒民眾別忘戴口罩，更與蝦皮聯手推出「台北年貨大街線上專區」，免出門也能治辦年貨。
記者鍾怡婷/綜合報導
北市年貨大街前年考量疫情停辦，去年也縮小規模，今年解封回歸封街設攤，結合10大商圈擴大舉辦，包括迪化街商圈及榮濱商店街，還有台北地下街、後站商圈、華陰街北車商圈、沅陵街商圈、東門永康商圈及四平陽光商圈、寧夏夜市、艋舺夜市，封街擺攤將於1/6正式登場。台北市迪化商圈發展促進會理事長徐慶棋提到，過去2年受到疫情影響，今年首度開放試吃，樂觀預估民眾購買意願可提升2至3成。
同時，市府響應今年為金兔年，特別推出「福氣萌兔」主題串聯年貨商圈，包含於迪化街設置五座巨型的「福氣萌兔氣球裝置」，佇立於街道及樓頂模樣超Q超吸睛！還有於永樂廣場上的開運紅包牆，於1月6日至20日活動期間每日13時至20時共四時段，到現場拍照社群分享，就有機會抽到店家特色禮品、蝦皮購物優惠券及限量「萌兔發財金」。
為了迎接後疫情時代，商圈也推進新商業模式，與蝦皮購物合作，開設最大線上年貨大街「台北年貨大街線上專區」，區內包含迪化街的聯通漢芳、正新蔘藥行、李日勝、李亭香、度小月等近90間人氣店家及本市商圈特色店家等共計超過百家名店，不用出門提大包小包回家，輕鬆在家置辦年貨。