4年功成梨園夢！傳藝中心首屆24名駐團演訓習藝生結業

我是廣告 請繼續往下閱讀
李永得說，今天辦理公開授證除了感謝大師輝煌的貢獻及無私的傳承，也恭喜所有結業生走過4年的辛苦，更要向社會宣示政府重視傳統表演藝術傳承，以及結合時代脈動創新的決心。「文化部最重要的責任就是提供好的環境，提供更多的展演機會」，期盼未來投入傳統藝術產業不再只有辛苦，而有無限的光榮。
傳藝中心主任陳悅宜表示，「駐團演訓計畫」為人才培育的第一步，結合民間劇團與資深戲曲前輩，透過以演代訓、以戲帶功的駐團實務演練，培育適合劇團生態的新一代戲曲人才。計畫推動至今，迎來第1屆結業習藝生共9團24人，涵蓋歌仔戲、布袋戲、京劇、客家戲等多個劇種的前後場人才，每位習藝生均接受將近6,000個鐘頭的培訓，更有一半共12名結業習藝生繼續入選「青年團員入團輔導計畫」銜接計畫，顯見傳統戲曲的薪傳工程已有初步成效。
陳悅宜提到，傳藝中心宜蘭園區的駐園演出，也為習藝生提供了舞台上發光發熱的演出環境。相信有這群生力軍的加入，將使傳統藝術產業更加蓬勃發展，未來傳藝中心也將持續為民間劇團與青年從業者搭起橋樑，致力推動傳統戲曲的傳承，讓習藝生堅持信念走下去。
今天典禮由24名結業習藝生進行聯合匯演，在舞台上施展所學，並在演出後，向劇團導師行謝師禮，感謝老師們4年來諄諄教誨，使他們得以在傳統戲曲的舞台上發光發熱。
劇團導師包含一心戲劇團長孫榮輝、民權歌劇團長林金泉、明華園戲劇團計畫導師孫翠鳳、唐美雲歌仔戲團長唐美雲、陳錫煌傳統掌中劇團長陳錫煌、當代傳奇劇場藝術總監吳興國、榮興客家採茶劇團藝術總監鄭榮興與計畫導師劉麗株、台北木偶劇團長林永志、薪傳歌仔戲劇團演出總監張孟逸等人出席接受謝師禮，並將象徵傳承與祝福的配件贈予習藝生，期許習藝生肩負傳統的使命，昂首邁向成角之路。
明華園戲劇總團習藝生陳彥名代表致詞時說，「很歡喜卻也很辛苦」，4年的時間從完全不會到有機會站上台發光發熱，是人生中最大的突破。
後場藝生代表榮興客家採茶劇團鍾繼儀則提到，因為有接班人計畫，讓自己能無後顧之憂地學習，在4年中加強更多的學習力度。
兩位習藝生及多位劇團導師皆提到傳統藝術傳承的辛苦及不易，許多習藝生更因家人的不支持而退出。對此，唐美雲呼籲，傳統藝術的道路很辛苦，但是從這些習藝生身上感受到希望，期盼家長多給孩子們鼓勵，「孩子們夠勇敢，我將捨命相陪」。
傳藝中心表示，昔日青澀懵懂的習藝生們，歷經4年的淬鍊、數千小時的考驗，即將成為獨當一面的專業演員與樂師，傳藝中心將提供更多的舞台，讓這群戲曲新秀展翅翱翔。「駐團演訓計畫」的結業習藝生，未來除了參與進階計畫「青年團員入團輔導計畫」外，也可以加入傳藝中心宜蘭傳藝園區的駐園演出，持續於舞台上實踐所學，並向大眾展現傳統戲曲之美。