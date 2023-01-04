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日本、歐盟陸續提入境限制　中國外交部：不應搞政治操弄

▲中國外交部發言人毛寧於記者會上批評，部分國家提出的入境限制缺乏科學根據。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國外交部發言人毛寧於記者會上批評，部分國家提出的入境限制缺乏科學根據。（圖／翻攝自中國外交部官網）

國際中心楊智傑／綜合報導

中國境內疫情嚴峻，但政府在宣布鬆綁防疫規定後宣布8日將全面打開國門，多國為防疫情擴散紛紛收緊對中國旅客的入境限制。對此，中國外交部今（4）則批評各國的防疫措施應當科學適度，「不應藉機搞政治操弄」，並點名美國若當初「沒有政治化操弄疫情，恐怕都不會發展成今天這樣。」

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全球人口最多的國家中國在放寬嚴格的清零政策後，境內確診病例隨即激增。目前全球約有10餘個國家對於可能擴散的疫情嚴陣以待。決定針對來自中國的旅客實施新防疫規定，日本首相岸田文雄今即宣佈，自8日起將對來自中國的旅客採取新的防疫措施，入境需要持陰性證明並進行核酸檢測。

美國國務院發言人普萊斯表示，中國在分享疫情信息方面缺乏透明度，北京當局應提供更多疫情信息；白宮新聞秘書則稱，美國及其他國家針對自中國入境旅客採取衛生措施，意在保護本國公民，中方不應採取「報復」行為。

對此，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時則回應表示，各國的防疫措施應維持科學適度，「不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常的人員交往和交流合作」。

毛寧指出，自疫情爆發以來中國始終採取負責任的政策舉措，「無論是保護中國人民的生命健康，還是促進全球團結抗疫，推動世界經濟復甦增長，中國政府都採取了負責任的政策舉措，盡了最大努力，作出了重要的積極貢獻。」

接著她點名「部分美方人士」，表示若美方當初沒有政治化操弄疫情，而是像中國政府一樣以生命至上的態度負責任地應對，「無論是美國國內還是世界範圍內的疫情形勢，恐怕都不會發展成今天這樣。中方真心希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加強團結，共同努力，早日戰勝疫情。」

針對各國防疫限制措施，毛寧亦表示特定國家採取僅針對中國的入境限制措施「缺乏科學依據」，並稱某些過度做法「更讓人不能接受」，同時強調「中方對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著對等原則採取相應措施」。
 

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