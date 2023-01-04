日本、歐盟陸續提入境限制　中國外交部：不應搞政治操弄

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美國國務院發言人普萊斯表示，中國在分享疫情信息方面缺乏透明度，北京當局應提供更多疫情信息；白宮新聞秘書則稱，美國及其他國家針對自中國入境旅客採取衛生措施，意在保護本國公民，中方不應採取「報復」行為。
對此，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時則回應表示，各國的防疫措施應維持科學適度，「不應藉機搞政治操弄，不應有歧視性做法，不應影響正常的人員交往和交流合作」。
毛寧指出，自疫情爆發以來中國始終採取負責任的政策舉措，「無論是保護中國人民的生命健康，還是促進全球團結抗疫，推動世界經濟復甦增長，中國政府都採取了負責任的政策舉措，盡了最大努力，作出了重要的積極貢獻。」
接著她點名「部分美方人士」，表示若美方當初沒有政治化操弄疫情，而是像中國政府一樣以生命至上的態度負責任地應對，「無論是美國國內還是世界範圍內的疫情形勢，恐怕都不會發展成今天這樣。中方真心希望各方專注抗疫本身，避免任何政治化疫情的言行，加強團結，共同努力，早日戰勝疫情。」
針對各國防疫限制措施，毛寧亦表示特定國家採取僅針對中國的入境限制措施「缺乏科學依據」，並稱某些過度做法「更讓人不能接受」，同時強調「中方對試圖操弄疫情防控措施，以達到政治目的的做法表示堅決反對，將針對不同情況，本著對等原則採取相應措施」。